Fueron amigas por más de 60 años, una se murió y la otra le dedicó un emotivo video: "Se fue ella y se me fue la mitad de mi vida"

María compartió más de 60 años de amistad con Iris, pero una vez que su amiga falleció, no volvió a ser la misma. La señora se hizo viral en TikTok al charlar con la nieta de su amiga y recordar los momentos que compartieron juntas. "Se fue ella y se me fue la mitad de mi vida", aseguró.

El emotivo video que María le dedicó a Iris, tras perderla

"No es necesario tener muchas amigas, con una sola que tengas es suficiente. Yo tuve una, 60 años me duró, se me fue y cada vez la extraño más", expresó María, de 83 años, durante una charla con la creadora de contenido sobre abuelos, Natalí Otero (@natalioteroph), quien justamente es nieta de su amiga Iris.

"Era una persona tan buena y que me daba tantos consejos. Por eso, la quiero mucho. Era la única amiga que tenía, por ejemplo, ella iba a la peluquería, yo iba, ella iba a comprar, yo iba, ella iba al doctor me llamaba para ir al doctor, éramos inseparables", recordó María sobre su amiga. Y expresó: "Se me fue ella y, siempre digo, se me fue la mitad de mi vida".

Ambas eran vecinas, vivían una frente a la otra y solían juntarse todas las tardes a tomar mate y acompañarse. María llegaba a la casa de Iris a las 15.30 y hasta las 18 hs, el horario en el que su esposo volvía de trabajar, no se iba. Sobre la amistad y su vínculo con Iris, María describió: "Yo me pegué mucho a ella y nos hicimos una sola".

La mujer ayudaba a su amiga con sus hijas, cuando estaban enfermas o cuando le pedía alguna cosa. También iba a visitarla en la tapicería que tenía y la acompañaba, no solo con charlas y mates, sino con pequeños trabajos. "Si ella me necesitaba, me llamaba por teléfono, yo dejaba todo y me iba", aseguró María.

El consejo de María a los jóvenes de hoy

Durante el video, Natalí —nieta de Iris— le consultó a María qué le diría a los chicos de hoy y su consejo fue claro y cargado de sentimiento: "Que quieran mucho a su abuela si la tienen, que no la dejen nunca porque lo mejor que hay en el mundo para una abuela es tener un nieto y, me parece que para un nieto, tener una abuela".