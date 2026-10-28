Fue una posta clave que conectaba Buenos Aires con el Alto Perú en 1663 y queda a pocas horas de CABA: el pueblo de Santa Fe que sorprende por su río

Mucho antes de que aparecieran el balneario y los fines de semana junto al agua, San José de la Esquina era un punto importante en los caminos que cruzaban esta parte del país.

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Este pueblo del sur de Santa Fe creció en una zona donde ya en el siglo XVIII funcionaba la Guardia de la Esquina, un fuerte, posta y punto de control junto al río Carcarañá.

La ubicación no era casual. Por allí pasaba el antiguo Camino Real, una de las principales vías que durante siglos comunicó Buenos Aires y las provincias del Río de la Plata con el interior, el Alto Perú y Lima.

Hoy, buena parte de aquella historia puede conocerse en la réplica del Fuerte Guardia de la Esquina, declarada Monumento Histórico Provincial.

Un día junto al río Carcarañá

Pero la escapada no tiene por qué ser solamente histórica. El río Carcarañá pasa junto a la localidad y durante los meses de calor se convierte en uno de los lugares elegidos para pasar el día. La zona del balneario cuenta con espacios recreativos y camping, por lo que se puede llegar durante la mañana, instalarse junto al agua y quedarse hasta la tarde.

El corredor del Carcarañá permite sumar pesca recreativa, caminatas, paseos en bicicleta y actividades vinculadas con la naturaleza. Para una escapada corta, el plan puede ser bastante simple: unas horas junto al río, recorrer el casco urbano y terminar el día conociendo los sitios históricos del pueblo.

La Parroquia y los recorridos históricos

Uno de los edificios que más llama la atención es la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes. La primera parte del templo actual fue inaugurada en 1892 y su cúpula alcanza unos 47 metros de altura. Como además fue construida en uno de los puntos más altos de la localidad, puede verse desde bastante lejos.

La iglesia, el fuerte y el museo forman parte de los recorridos históricos que se realizan en San José de la Esquina. También se pueden sumar la Plaza San Martín y otros edificios del centro, por lo que hay suficiente para recorrer antes o después de pasar unas horas junto al río.

A poco más de cuatro horas de CABA

La distancia también ayuda a pensar San José de la Esquina como una escapada de fin de semana. Desde la Ciudad de Buenos Aires son alrededor de 390 kilómetros por ruta, un viaje que demanda algo más de cuatro horas en auto dependiendo del tránsito y del punto de salida.

Así, el lugar combina dos planes bastante distintos sin necesidad de hacer grandes traslados: durante el día se puede disfrutar del Carcarañá y sus espacios recreativos, mientras que unas cuadras más adentro aparece la historia de aquel fuerte y la posta que formaron parte del Camino Real. Una buena opción para quienes buscan salir de CABA y conocer algo diferente sin viajar hasta los destinos turísticos de siempre.