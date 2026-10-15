Fue una estancia de lujo, recibió a la realeza británica y hoy está abandonada

La estancia La Marión, ubicada en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, supo ser símbolo del lujo rural de principios del siglo XX. Con miles de hectáreas dedicadas a la actividad ganadera y una infraestructura excepcional para la época, recibió en 1931 la visita de dos miembros de la realeza británica. Sin embargo, hoy solo quedan sus ruinas.

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La historia comenzó alrededor de 1884, cuando el terrateniente británico John Alexander Brown, conocido en Argentina como Juan Alejandro Brown, estableció la estancia sobre un territorio de aproximadamente 60.000 hectáreas, fraccionado tras la Conquista del Desierto. Tras su muerte, en 1905, las tierras se repartieron entre sus herederos y el casco principal quedó en manos de su hijo Carlos, apodado Charlie Brown. Bajo su administración, La Marión se convirtió en una cabaña ganadera de elite, dedicada a la cría de vacunos de pedigree de las razas Shorthorn y Hereford.

La Marión recibió a la realeza británica durante sus años dorados. Foto: @exploraciones.rurales

La Marión, la estancia que recibió a la realeza británica

Durante sus años dorados, La Marión contaba con El Globo, un pabellón de exhibición diseñado por el arquitecto W. B. Campbell y construido entre 1917 y 1921. Pensado para la subasta de ganado, contaba con una estructura circular, gradas para los espectadores y una gran cúpula vidriada. Esto junto a la cercanía de las vías del Ferrocarril Oeste facilitaba la llegada de compradores y visitantes.

La popularidad de La Marión era tal por entonces que en 1931 la familia Brown recibió al príncipe de Gales, futuro rey Eduardo VIII del Reino Unido, y a su hermano Jorge, duque de Kent. Ambos llegaron acompañados por su comitiva para conocer la cabaña ganadera y sus instalaciones.

Sin embargo, el lujo de la estancia terminaría por llevarla a la desgracia. Los gastos de mantenimiento y las deudas terminaron por conducir a La Marión a la quiebra hacia fines de la década de 1930. Charlie Brown atravesó una grave crisis económica y se suicidó en 1940. Tras el remate, la propiedad fue comprada por Luis Ángel Firpo, el célebre boxeador argentino conocido como "El Toro Salvaje de las Pampas". Luego de retirarse del deporte, Firpo se había dedicado a la actividad agropecuaria.

Finalmente, años más tarde, la estancia pasó a manos de la familia Brea, sus actuales propietarios, según lo que se sabe. Actualmente, permanece en ruinas. El Globo todavía conserva parte de su estructura metálica, aunque la cúpula perdió sus cristales con el paso del tiempo.