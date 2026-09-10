Oso polar y leones: así es la mega mansión en la que vivió Facundo Quiroga y que tenía zoológico propio. Foto: Estrella Herrera

En la localidad de Máximo Fernández, a 20 km de Bragado y 200km de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra abandona una estancia que en sus años dorados supo ser el hogar de Facundo Quiroga y contar con zoológico propio.

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Fue en 1834 que el General Juan Facundo Quiroga compró las tierras, pero tras su asesinato en Barranca Yaco, ocurrido tan solo un año después, el campo quedó en manos de su viuda, Dolores Fernández de Quiroga. Esto no duraría mucho, ya que en 1872 la propiedad pasó a ser de Máximo Fernández, quien bautizó la estancia como La Matilde, en homenaje a su esposa.

Este sería el comienzo de la verdadera fundación del pueblo. La familia Fernández transformó el terreno en importante centro productivo, con una fábrica de quesos, cremería, plantaciones de frutales y diferentes actividades agropecuarias. En este sentido, en 1893 se inauguró la estación Máximo Fernández del Ferrocarril del Oeste.

Estancia Montelén supo tener un zoológico con un oso polar y leones. Foto: @exploraciones.rurales

Sin embargo, corría el año 1904 cuando la pudiente familia Salaberry se convirtió en la propietaria de las tierras. Fue entonces que el lujo llegó a La Matilde. Los nuevos propietarios le encargaron a Carlos Thays, célebre paisajista, el diseño de los jardines de la estancia, con senderos arbolados, una pérgola, una glorieta, un lago artificial y una gran pajarera.

Poco a poco, las tierras fueron transformándose de estancia a pueblo, con la construcción del aserradero, una Usina, panadería y la Capilla del Sagrado Corazón, diseñada por los arquitectos Togneri y Raúl Fitte en 1914. De hecho, la familia Salaberry instaló un zoológico propio con animales exóticos, entre ellos un oso polar, al cual le construyeron una fábrica de hielo, y leones. Sin embargo, una tragedia marcó el cierre del predio, cuando una niña fue atacada por uno de los leones.

El nacimiento de Montelén: un nuevo dueño y la caída del lujo

Montelén nació en 1942, cuando las tierras fueron adquiridas por Francisco Suárez Zabala, bioquímico y empresario reconocido por haber creado la marca Geniol. Bajo este nuevo nombre, el lugar comenzó a dedicarse a la apicultura, producción lechera, exportación de miel y viverismo.

Entre 1973 y 1974 un violento tornado arrasó la zono y destruyó gran parte de Montelén. Hoy, turistas se acercan para visitar las ruinas de la capilla, la estancia y el molino de 30 metros que logró resistir al desastre. El sitio sigue en manos privadas y realiza visitas guiadas para conocer de cerca la historia de este increíble lugar.