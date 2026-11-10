Frutas y verduras de estación baratas en noviembre 2026: qué comprar este mes para ahorrar y comer mejor

Comenzó noviembre, subió un poco la temperatura y la oferta en las verdulerías se renueva por completo. En ese contexto, es clave conocer cuáles son las frutas y verduras de estación para comer productos frescos, de mejor sabor, y al mismo tiempo aprovechar las promociones que ayudan a cuidar el bolsillo.

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¿Qué frutas y verduras comprar en noviembre 2026?

Comprar alimentos de estación no solo garantiza mejor sabor, texturas óptimas y un mayor aporte nutricional, sino que también se traduce en un ahorro considerable en el presupuesto familiar, ya que al ser de temporada, los productos suelen ser más económicos.

Frutas de estación en noviembre 2026

Frutillas: noviembre marca el tramo fuerte de la temporada de frutillas, lo que se refleja en una mayor oferta y precios más accesibles . Son ideales para consumir frescas, en licuados o postres rápidos.

Cerezas: con las primeras cosechas de la temporada, las cerezas empiezan a ganar protagonismo en las verdulerías. Si bien al inicio pueden tener un valor más alto, ya se consiguen opciones intermedias accesibles.

Este mes los durazno comienzan a estar en temporada

Duraznos y ciruelas tempranas: las variedades primicias de carozo comienzan a aparecer con buen aspecto y precios competitivos, ideales para reemplazar las frutas de invierno que ya se van despidiendo.

Limones y naranjas de ombligo: continúan con buenos precios y son excelentes opciones para sumar vitamina C a través de jugos o infusiones frescas.

Verduras y hortalizas de estación: las más económicas del mes