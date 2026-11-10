Descuentos en Cuenta DNI hasta el 15 de noviembre de octubre 2026: cómo obtenerlos

Cuenta DNI renueva durante noviembre su esquema de promociones para quienes buscan ahorrar en las compras cotidianas. Entre el lunes 9 y el domingo 15, los bonaerenses podrán acceder a descuentos de hasta el 40% en distintos rubros, además de beneficios especiales en supermercados, librerías, farmacias, locales gastronómicos y comercios adheridos.

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El calendario combina promociones que se mantienen durante toda la semana con otras que están disponibles únicamente determinados días. Algunas tienen topes de reintegro semanales o mensuales, mientras que otras ofrecen descuentos sin límite. Por eso, conocer cuándo conviene realizar cada compra y cuáles son las condiciones de pago es clave para aprovechar los beneficios.

Qué descuentos tiene Cuenta DNI del 9 al 15 de noviembre de 2026

Lunes 9: ofrece un 20% de descuento en comercios de cercanía, de lunes a viernes, con un tope de $6.000 por semana y por persona. También hay 10% en librerías de texto, sin tope de reintegro; 40% en ferias y mercados bonaerenses, con un límite semanal de $6.000; y 30% en marcas destacadas, con un tope mensual de $15.000. Además, supermercados Día ofrece 20% con NFC, según las condiciones de la promoción.

ofrece un 20% de descuento en comercios de cercanía, de lunes a viernes, con un tope de $6.000 por semana y por persona. También hay 10% en librerías de texto, sin tope de reintegro; 40% en ferias y mercados bonaerenses, con un límite semanal de $6.000; y 30% en marcas destacadas, con un tope mensual de $15.000. Además, supermercados Día ofrece 20% con NFC, según las condiciones de la promoción. Martes 10: continúan los descuentos en comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses y marcas destacadas. También se mantiene el 10% en librerías de texto, sin tope. Nini Mayorista ofrece 15% de descuento, con un tope de reintegro de $20.000 por persona. En localidades adheridas, hay además una promoción especial del 15%, con un límite de $7.000 por semana y por persona.

continúan los descuentos en comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses y marcas destacadas. También se mantiene el 10% en librerías de texto, sin tope. Nini Mayorista ofrece 15% de descuento, con un tope de reintegro de $20.000 por persona. En localidades adheridas, hay además una promoción especial del 15%, con un límite de $7.000 por semana y por persona. Miércoles 11: se puede acceder al 20% en comercios de cercanía y al 10% en farmacias y perfumerías, sin tope de reintegro. También hay promociones en supermercados: 10% en Carrefour, Carrefour Maxi, Market y Express, sin tope; 10% en La Anónima, con un límite de $5.000 por miércoles; y 10% en Josimar, con un tope de $6.000. En supermercados adheridos del interior bonaerense rige un 15% con compra mínima de $15.000.

se puede acceder al 20% en comercios de cercanía y al 10% en farmacias y perfumerías, sin tope de reintegro. También hay promociones en supermercados: 10% en Carrefour, Carrefour Maxi, Market y Express, sin tope; 10% en La Anónima, con un límite de $5.000 por miércoles; y 10% en Josimar, con un tope de $6.000. En supermercados adheridos del interior bonaerense rige un 15% con compra mínima de $15.000. Jueves 12: siguen vigentes los descuentos en comercios de cercanía, farmacias y perfumerías, ferias y mercados bonaerenses y marcas destacadas. Chango Más y MasGO ofrecen 20% de descuento con NFC y sin tope. En Mostaza hay dos alternativas: 25% pagando con dinero en cuenta, con un tope semanal de $8.000, o 30% con tarjetas mediante NFC, con un límite de $15.000 por semana.

Cuenta DNI.

Viernes 13: continúa el 20% en comercios de cercanía, además de los beneficios diarios en ferias, mercados bonaerenses, universidades, eventos, entidades educativas, clubes y marcas destacadas. También se puede aprovechar el descuento en Mostaza y el 15% en Supercoop, sin tope de reintegro. La promoción de comercios de cercanía tiene un límite semanal unificado de $6.000.

continúa el 20% en comercios de cercanía, además de los beneficios diarios en ferias, mercados bonaerenses, universidades, eventos, entidades educativas, clubes y marcas destacadas. También se puede aprovechar el descuento en Mostaza y el 15% en Supercoop, sin tope de reintegro. La promoción de comercios de cercanía tiene un límite semanal unificado de $6.000. Sábado 14: hay 30% de descuento en veterinarias y pet shops, con un tope de $8.000 por semana y por persona. También rige el 25% en gastronomía y en YPF Full, con un límite de $8.000 semanales para cada beneficio. Se suma el 15% en Supercoop y el 15% en la Cooperativa Obrera de Lobos, según los locales adheridos.

hay 30% de descuento en veterinarias y pet shops, con un tope de $8.000 por semana y por persona. También rige el 25% en gastronomía y en YPF Full, con un límite de $8.000 semanales para cada beneficio. Se suma el 15% en Supercoop y el 15% en la Cooperativa Obrera de Lobos, según los locales adheridos. Domingo 15: se mantienen el 25% de descuento en gastronomía y en YPF Full, con un tope de reintegro de $8.000 por semana. También continúan las promociones diarias en ferias y mercados bonaerenses, universidades, eventos, entidades educativas, clubes y marcas destacadas.

Cuáles son los descuentos que se mantienen durante toda la semana

Además de las promociones organizadas por día, Cuenta DNI ofrece beneficios que se pueden aprovechar en distintos momentos de la semana: