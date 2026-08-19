Flamante promo: una billetera virtual ofrece 50% de reintegro en el boleto de colectivos en agosto 2026

Para utilizar la promoción, es necesario tener una tarjeta prepaga o de crédito Ualá y vincularla a una billetera compatible con pagos NFC.

Ualá lanzó una nueva promoción para quienes utilizan el transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): ofrece un 50% de reintegro en los viajes en colectivo abonados mediante tecnología NFC, con un tope mensual de $15.000 por usuario.

El beneficio comenzó a regir el 17 de agosto y estará disponible hasta el 30 de septiembre de 2026. La promoción alcanza a los clientes que paguen con tarjetas Ualá desde la billetera del celular, mediante sistemas de pago sin contacto.

La propuesta llega después de los aumentos aplicados durante agosto en las tarifas del transporte público del AMBA. En el caso del subte porteño, la tarifa para los primeros 20 viajes del mes con SUBE registrada quedó en $1684, mientras que para una SUBE sin registrar asciende a $2526.

Colectivos y subtes AMBA: ¿cómo acceder al reintegro de Ualá?

Para utilizar la promoción, es necesario tener una tarjeta prepaga o de crédito Ualá y vincularla a una billetera compatible con pagos NFC. El beneficio se obtiene al acercar el celular o dispositivo habilitado al lector contactless del colectivo al momento de pagar el pasaje.

Ualá informó que la promoción contempla un 50% de devolución sobre cada viaje, todos los días de la semana, hasta alcanzar el límite de $15.000 mensuales. El reintegro no se acredita de manera inmediata: los términos de la promoción establecen un plazo de hasta 30 días.

"Nuestra promo en Colectivos te devuelve 50% de los viajes si pagas con NFC con cualquiera de nuestras tarjetas globales Mastercard - ApplePay y GooglePlay. Y ahora está transparente en la app en la sección de Promos. Fácil. Claro. Transparente", destacó el fundador de Ualá Pierpaolo Barbieri en X.

La tarjeta puede incorporarse a Google Pay o Apple Pay y utilizarse desde el teléfono, siempre que el dispositivo cuente con la tecnología necesaria para realizar pagos sin contacto. El sistema permite abonar directamente en las validadoras habilitadas sin utilizar la tarjeta física.

La promoción de Ualá está enfocada en colectivos y no contempla el pago del subte bajo este beneficio específico