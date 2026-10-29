Cerró una heladería y le puso fin a 80 años de historia en medio de la crisis de Milei

La caída de las ventas y las dificultades económicas obligaron a poner fin a una etapa.

Una histórica heladería de la Ciudad de Buenos Aires cerró sus puertas en medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei. Desde el sector apuntan contra la caída del consumo que sufre el sector comercial.

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Se trata Firenze, uno de los comercios tradicionales de Parque Patricios, que puso fin a su emblemático local de la calle La Rioja después de 86 años de actividad. La noticia generó tristeza entre los vecinos y clientes habituales.

La despedida fue comunicada por sus dueños a través de las redes sociales, con un mensaje titulado “Un último gustito”. Allí, la firma agradeció el acompañamiento de quienes sostuvieron el negocio familiar a lo largo de las décadas y reconoció que, pese al esfuerzo realizado, no pudo superar las dificultades económicas.

El cierre marca el final de una etapa para un comercio que conservó características tradicionales, como las máquinas a la vista, el mostrador azul y los recipientes metálicos. Entre los sabores más recordados por su clientela aparecen el sambayón, el pistacho y el chocolate italiano.

La crisis y la caída de las ventas

Las complicaciones económicas registradas durante 2026 y el retroceso de las ventas en los meses previos al verano fueron determinantes para la decisión de cerrar el local. La situación se suma a las dificultades que atraviesan distintos comercios de cercanía, afectados por la pérdida de consumo y el aumento de los costos para sostener la actividad.

En su carta de despedida, los dueños remarcaron el sacrificio y la voluntad que implicó mantener las puertas abiertas durante tantos años. También destacaron el vínculo construido con los clientes, a quienes definieron como parte de una gran familia.

El anuncio provocó una rápida reacción en las redes sociales. Vecinos y habitués expresaron su tristeza y compartieron recuerdos vinculados a la heladería, mientras que algunos plantearon iniciativas para intentar evitar el cierre.

Tras la comunicación del fin del local, los responsables de Firenze dejaron abierta la posibilidad de continuar con la marca bajo una modalidad diferente. Frente a las consultas de sus seguidores, pidieron paciencia y anticiparon que trabajan en alternativas para volver a encontrarse con su público en el corto plazo.

“Firenze es una heladería que abrió sus puertas hace muchos años y que, con mucho sacrificio, esfuerzo y voluntad, logró mantenerse de pie durante todo este tiempo. Nos duele mucho, pero hay veces que tenemos que cerrar etapas para darle la bienvenida a otras nuevas”, fue el mensaje de despedida del local.