El consumo de los hogares cayó 0,8% interanual en septiembre de 2026 y acumuló dos meses consecutivos de contracción frente al año anterior, según el Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). En la comparación mensual, en cambio, se mantuvo estable respecto de agosto.

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El relevamiento, que mide el consumo de bienes y servicios finales, mostró diferencias entre sectores: mientras transporte y vehículos retrocedió 5,5% interanual, vivienda, alquileres y servicios públicos aumentó 5,2%. Por su parte, el consumo masivo también presentó bajas, tanto frente al año anterior como respecto del mes previo.

¿Cómo evolucionó el consumo de los hogares en septiembre?

Según la CAC, la serie desestacionalizada continúa oscilando en torno a niveles similares desde fines de 2024, todavía bajos en comparación con la historia reciente. En septiembre, el indicador se ubicó 2% por debajo del máximo alcanzado a principios de 2025.

El resultado combina, así, dos situaciones distintas: una nueva caída interanual y la ausencia de cambios respecto de agosto. Los dos meses consecutivos de contracción corresponden a la comparación contra el año anterior, no a dos retrocesos mensuales seguidos.

¿Qué rubros registraron las mayores caídas?

Transporte y vehículos tuvo la mayor baja interanual entre los rubros informados, con un retroceso de 5,5% y una incidencia negativa de 0,8 puntos porcentuales sobre el indicador general. La CAC vinculó ese desempeño con la caída del patentamiento de automóviles, que no logró ser compensada por el crecimiento de las motos.

También disminuyeron el consumo en recreación y cultura, con una baja de 3,4%, y el de indumentaria y calzado, que retrocedió 1,5%.

Vivienda, alquileres y servicios públicos fue el único agregado con crecimiento entre los detallados, con una suba de 5,2% interanual. De acuerdo con la entidad, el aumento de la demanda eléctrica explicó buena parte de ese resultado y permitió compensar parcialmente las caídas de los demás sectores.

El consumo masivo cayó frente a agosto y al año anterior

Los bienes de consumo masivo registraron una caída de 1,2% frente a septiembre de 2025. En la comparación con agosto, el retroceso fue de 1%. A diferencia del indicador general, que permaneció estable en términos mensuales, este segmento mostró una baja en ambas comparaciones. La CAC describió su evolución durante 2026 como oscilante, aunque con una tendencia decreciente.

¿Qué pasa con las tarjetas de crédito y los préstamos?

La cámara también advirtió sobre el debilitamiento del financiamiento a los hogares. Tras la expansión registrada entre 2024 y 2025, las tarjetas de crédito y los préstamos personales y prendarios pasaron a mostrar un “leve pero constante retroceso”, con varios meses de caída después del estancamiento de fines del año pasado.

El crédito hipotecario, en cambio, mantuvo una trayectoria ascendente, aunque con un ritmo más moderado. Esa diferencia no alcanzó para revertir la advertencia de la entidad sobre la evolución del crédito destinado al consumo.