Cristina Pérez confirmó lo que todos pensaban de Javier Milei y Flávio Bolsonaro: “El gobierno…”

Durante las últimas horas, el Gobierno de Javier Milei confirmó oficialmente el ingreso por tierra a la Argentina y la posterior salida en un avión privado desde Puerto Iguazú del senador brasileño y ex candidato presidencial Flávio Bolsonaro. Tras conocerse la información, Cristina Pérez planteó una posible intervención de funcionarios del oficialismo en el traslado.
Durante una transmisión de Radio Rivadavia, la periodista se refirió a las distintas interpretaciones sobre el episodio y cuestionó si la salida de Bolsonaro debía considerarse una fuga o una forma de protección ante una supuesta persecución política: “¿Está bien o está mal que el gobierno argentino ayude a fugarse o a ponerse a salvo? Ahora hay dos relatos, uno dice ‘esto es una fuga’ otro dice ‘lo rescataron para que se ponga a salvo de una persecución política’”.
Luego, Pérez destacó a sectores del oficialismo a partir de su presunta participación en las gestiones vinculadas con el vuelo privado. El hecho ocurre en paralelo luego de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil le prohibiera a Bolsonaro salir del país y le ordenara entregar sus pasaportes.
Bolsonaro se fugó de Brasil tras la victoria de Lula Da Silva
El senador y excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro se fugó de Brasil tras perder el balotaje frente a Lula da Silva y llegó este miércoles a Miami, Estados Unidos. La huida se produjo luego de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil le prohibiera salir del país y le ordenara entregar sus pasaportes en el marco de investigaciones judiciales por presunto lavado de dinero y evasión.
Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, respaldó públicamente la recepción del político de derecha, calificándolo a él y a su familia como "gente decente". El Departamento de Estado norteamericano confirmó la emisión de visados para la familia, mientras se procesa un pedido formal de asilo político.