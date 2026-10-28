Cristina Pérez confirmó lo que todos pensaban de Javier Milei y Flávio Bolsonaro: “El gobierno…”

Cristina Pérez lanzó su mirada sobre la huida de Flávio Bolsonaro de Brasil y planteó una posible intervención de funcionarios del oficialismo.

Durante las últimas horas, el Gobierno de Javier Milei confirmó oficialmente el ingreso por tierra a la Argentina y la posterior salida en un avión privado desde Puerto Iguazú del senador brasileño y ex candidato presidencial Flávio Bolsonaro. Tras conocerse la información, Cristina Pérez planteó una posible intervención de funcionarios del oficialismo en el traslado.

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Durante una transmisión de Radio Rivadavia, la periodista se refirió a las distintas interpretaciones sobre el episodio y cuestionó si la salida de Bolsonaro debía considerarse una fuga o una forma de protección ante una supuesta persecución política: “¿Está bien o está mal que el gobierno argentino ayude a fugarse o a ponerse a salvo? Ahora hay dos relatos, uno dice ‘esto es una fuga’ otro dice ‘lo rescataron para que se ponga a salvo de una persecución política’”.

Luego, Pérez destacó a sectores del oficialismo a partir de su presunta participación en las gestiones vinculadas con el vuelo privado. El hecho ocurre en paralelo luego de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil le prohibiera a Bolsonaro salir del país y le ordenara entregar sus pasaportes.

Bolsonaro se fugó de Brasil tras la victoria de Lula Da Silva

El senador y excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro se fugó de Brasil tras perder el balotaje frente a Lula da Silva y llegó este miércoles a Miami, Estados Unidos. La huida se produjo luego de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil le prohibiera salir del país y le ordenara entregar sus pasaportes en el marco de investigaciones judiciales por presunto lavado de dinero y evasión.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, respaldó públicamente la recepción del político de derecha, calificándolo a él y a su familia como "gente decente". El Departamento de Estado norteamericano confirmó la emisión de visados para la familia, mientras se procesa un pedido formal de asilo político.