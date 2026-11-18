Este fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional ofrece la oportunidad de hacer una escapada dentro de Argentina o en otros países del mundo para descansar y recargar energías. Por eso, es clave conocer cuáles son los destinos más populares y cuánto cuestan los paquetes.
¿Cuáles son los destinos internacionales que despiertan más interés?
La demanda de viajes al exterior para este fin de semana largo creció un 37% en comparación con el mismo feriado del año pasado, de acuerdo a Despegar. En ese escenario, Colombia ocupa un lugar destacado: Barranquilla lidera el ranking internacional y Cartagena se ubica entre los tres primeros destinos de los más elegidos en la región.
El interés por el Caribe colombiano también alcanza a Isla Barú e Islas del Rosario. A su vez, la conectividad aérea ofrece vuelos directos a Medellín y Aerolíneas Argentinas tiene previsto comenzar a operar una ruta sin escalas a Cartagena a partir de enero. Esa conexión será posterior al feriado de noviembre. Otros destinos internacionales que presentan aumentos de interés son:
-
Florianópolis: 175%.
-
Búzios: 128%.
-
Miami: 76%.
-
Río de Janeiro: 68%.
Punta Cana también aparece entre las alternativas mencionadas, mientras que Arica e Imbassaí se destacan como opciones emergentes.
¿Qué destinos de Argentina se destacan para el fin de semana largo?
Las escapadas nacionales reúnen propuestas de costa, ciudades y destinos de distintas regiones. Entre los lugares que registran aumentos de interés figuran:
-
Mar del Plata: 100%.
-
Mendoza: 88%.
-
Córdoba: 42%.
-
Salta: 42%.
-
Iguazú: 25%.
Además, Buenos Aires y Bariloche también se mantienen entre las opciones elegidas. Por su parte, Villa Carlos Paz registró un aumento del 326% de interés respecto del mes anterior, mientras que Comodoro Rivadavia y Río Gallegos también generan cada vez más curiosidad.
MÁS INFO
¿Cuánto cuestan los paquetes para viajar en noviembre?
Entre las propuestas para aprovechar el feriado se incluyen cuatro paquetes con vuelo y alojamiento, de acuerdo a Despegar. Los precios informados por persona son:
- Cartagena de Indias: el paquete de viaje por 7 noches (del 21 al 28 de noviembre) a $2.301.089. Incluye vuelo con una escala ida y una escala de vuelta, y alojamiento 3 estrellas con desayuno incluido, servicio de spa y terraza. Precio por persona.
- Mendoza: paquete por 2 noches (del 21 al 23 de noviembre) a $1.254.476. Incluye vuelo ida y vuelta directo, y alojamiento 3 estrellas con desayuno incluido, piscina, solarium y jardín. Precio por persona.
- Buzios: paquete de viaje por 7 noches (del 21 al 28 noviembre) a $1.622.029. Incluye vuelo directo de ida y una escala de vuelta, y alojamiento 3 estrellas con desayuno incluido, propiedad directamente en la playa, juegos de mesa, piscina y jardín. Precio por persona.
- Salta: opción por 2 noches (del 21 al 23 de noviembre) a $1.365.674. Incluye vuelo directo ida y vuelta, además de alojamiento 3 estrellas con desayuno incluido, mesa de pool, servicio de spa y terraza. Precio por persona.