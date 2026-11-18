Este fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional ofrece la oportunidad de hacer una escapada dentro de Argentina o en otros países del mundo para descansar y recargar energías. Por eso, es clave conocer cuáles son los destinos más populares y cuánto cuestan los paquetes.

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¿Cuáles son los destinos internacionales que despiertan más interés?

La demanda de viajes al exterior para este fin de semana largo creció un 37% en comparación con el mismo feriado del año pasado, de acuerdo a Despegar. En ese escenario, Colombia ocupa un lugar destacado: Barranquilla lidera el ranking internacional y Cartagena se ubica entre los tres primeros destinos de los más elegidos en la región.

El interés por el Caribe colombiano también alcanza a Isla Barú e Islas del Rosario. A su vez, la conectividad aérea ofrece vuelos directos a Medellín y Aerolíneas Argentinas tiene previsto comenzar a operar una ruta sin escalas a Cartagena a partir de enero. Esa conexión será posterior al feriado de noviembre. Otros destinos internacionales que presentan aumentos de interés son:

Florianópolis: 175%.

Búzios: 128%.

Miami: 76%.

Río de Janeiro: 68%.

El interés por Florianópolis creció un 175% (Foto: Flor Zaccagnino)

Punta Cana también aparece entre las alternativas mencionadas, mientras que Arica e Imbassaí se destacan como opciones emergentes.

¿Qué destinos de Argentina se destacan para el fin de semana largo?

Las escapadas nacionales reúnen propuestas de costa, ciudades y destinos de distintas regiones. Entre los lugares que registran aumentos de interés figuran:

Mar del Plata: 100%.

Mendoza: 88%.

Córdoba: 42%.

Salta: 42%.

Iguazú: 25%.

Además, Buenos Aires y Bariloche también se mantienen entre las opciones elegidas. Por su parte, Villa Carlos Paz registró un aumento del 326% de interés respecto del mes anterior, mientras que Comodoro Rivadavia y Río Gallegos también generan cada vez más curiosidad.

¿Cuánto cuestan los paquetes para viajar en noviembre?

Entre las propuestas para aprovechar el feriado se incluyen cuatro paquetes con vuelo y alojamiento, de acuerdo a Despegar. Los precios informados por persona son: