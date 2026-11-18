Los usuarios de trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) deberán buscar una alternativa para viajar durante el fin de semana largo, dado que las líneas Mitre y Sarmiento operarán con cortes y servicio limitado por trabajos de renovación de infraestructura.

{{{htmlAmp}}}

Desde el sábado 21 al lunes 23 de noviembre, el ramal Tigre de la línea Mitre quedará completamente interrumpido. Mientras que los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre circularán de manera limitada entre Belgrano R y sus respectivas terminales bonaerenses.

La interrupción del servicio se debe al recambio de enlaces de vía, dispositivos que permiten a las formaciones cambiar de carril y cuya renovación, informó Trenes Argentinos.

¿Dónde se harán los trabajos?

Las tareas se concentrarán en dos sectores de la traza. En el acceso a la estación Martínez se trabajará sobre el enlace norte y la alcantarilla ubicada en la calle Laprida, mientras que en el acceso a la estación Tigre se procederá al reemplazo del enlace de vía.

Dada la magnitud y la complejidad técnica de estas tareas, exceden los tiempos disponibles en las ventanas nocturnas habituales; es por ello que se utilizará el fin de semana largo para ejecutarlas.

Las intervenciones que tendrán lugar este fin de semana se integran a un proceso de renovación que lleva unos 36 kilómetros de vías en el ramal Tigre y 42 de los 47 kilómetros del tercer riel.

Hasta el momento se intervinieron 13 cuadros de estaciones, 24 pasos a nivel, 39 puentes y alcantarillas y 6 aparatos de vías. Aún quedan tramos con rieles y durmientes con más de 40 años de antigüedad. En total, se apunta a la readecuación de 40 kilómetros de vía entre el empalme Maldonado y la terminal bonaerense.

¿Cómo funcionará la línea Sarmiento?

Por su parte, la línea Sarmiento tendrá servicio limitado entre Once y Castelar desde las 14 horas del sábado 21 y hasta el último servicio del lunes 23.

El Sarmiento ingresa en la última etapa de la renovación integral de circuitos de vías con cables de señalamiento en el tramo entre Morón y Moreno, con intervenciones puntuales entre las estaciones San Antonio de Padua e Ituzaingó.

Se realizó un zanjeo para la sustitución de cables, el recambio de los mismos y las readecuaciones de las mesas de mando de señales de Haedo, Castelar y Moreno.

En caso de condiciones climáticas desfavorables, las obras podrían suspenderse. Por ello, Trenes Argentinos recomendó a los usuarios consultar las novedades en el sitio oficial o la aplicación para celulares.