La renovación de las vías del ramal José León Suárez de la línea Mitre sumó un nuevo capítulo: Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) abrió el segundo sobre de la licitación para intervenir unos 2000 metros que habían quedado pendientes de la obra integral ejecutada hace una década. La contratación había sido lanzada en noviembre del año pasado y, según el acta de apertura, la única oferta que se presentó fue la de la constructora Pose, que continúa en carrera. Se espera que en las próximas semanas ADIF avance con las etapas administrativas previas a la adjudicación.

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Dónde se harán las obras

El proyecto comprende la renovación de un total de 1996 metros de vías: 343 metros en cercanías de la estación Colegiales, 240 metros aledaños a General Urquiza y 1413 metros próximos a Villa Ballester. Se trata de tramos puntuales que no se habían incluido en la renovación integral del ramal, realizada a mediados de la década pasada como parte del plan de vías a Rosario. En Villa Ballester, además, se renovarán dos enlaces y un desvío simple, y se intervendrán cuatro pasos a nivel: Avenida Triunvirato, Díaz Colodrero y Rodríguez Peña en el ramal Suárez, y Laprida en el ramal Bartolomé Mitre.

Cómo serán las nuevas vías

La obra incluye la colocación de durmientes de hormigón y rieles UIC 54 E1 de 18 metros de longitud, aptos para formar riel largo soldado, con las mismas características que los tramos ya renovados. También se prevé el mejoramiento de la geometría de la vía, tareas de mecanizado y trabajos en desagües, entre otras intervenciones. El objetivo es completar la modernización del ramal y mejorar la circulación de las formaciones en un sector clave del Área Metropolitana.

Otras obras en marcha en el ramal Suárez

Esta licitación se complementa con otras tres obras que están en trámite para el ramal José León Suárez/Zárate. Por un lado, se lanzó la renovación del señalamiento entre Pueyrredón y José León Suárez, que aún espera adjudicación y será financiada con un crédito de la CAF obtenido en noviembre de 2023. También está preadjudicada la renovación del señalamiento entre José León Suárez y Zárate. Si ambos proyectos prosperan, la totalidad de la sección local de la línea quedará con señalamiento renovado.

A esto se suma la renovación de la subestación José León Suárez, adjudicada días atrás, y se proyectan obras en Coghlan, Florida y San Martín. Todas estas intervenciones forman parte del proyecto de modernización integral de la línea, que se ejecuta con financiamiento del Banco Mundial. Ese plan también contempla obras en el ramal Tigre: la construcción de dos nuevas subestaciones (Belgrano C y Vicente López), mejoras en otras seis, trabajos en el sistema eléctrico, renovación de vías y tercer riel, y la terminación de la terminal Retiro Mitre, entre otras.

Lo que quedó en el camino

Sin embargo, otros aspectos que estaban incluidos en la iniciativa original fueron cancelados. Entre ellos, la extensión de la electrificación hasta El Talar y Benavídez, y la construcción de nuevas estaciones como Facultad de Derecho, Nordelta y Cruce Bancalari. La renovación de los 2000 metros pendientes avanza ahora con una única oferta sobre la mesa y la expectativa de que las obras permitan completar una deuda pendiente en la infraestructura del Mitre.