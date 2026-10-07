Fin de semana largo: 3 destinos clave para viajar desde CABA y no gastar tanto.

El próximo fin de semana largo del 10 al 12 de octubre vuelve a poner a los viajes dentro del país entre los planes preferidos de quienes buscan aprovechar unos días de descanso. Desde la Ciudad de Buenos Aires, hay varias alternativas para armar una escapada corta sin necesidad de viajar al exterior.

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Según un relevamiento publicado por Booking.com, Mar del Plata, Córdoba y Villa General Belgrano se encuentran entre los destinos que más crecieron en búsquedas para estas fechas. Mar del Plata registró un incremento interanual del 40,9%, Córdoba del 87,3% y Villa General Belgrano tuvo un salto del 379,6%.

A la hora de decidir, uno de los principales factores es el presupuesto. Estos son tres destinos que permiten combinar descanso, gastronomía y actividades para aprovechar los tres días.

Los tres destinos elegidos por los argentinos para el fin de semana largo de octubre

Mar del Plata

La Feliz continúa siendo una de las opciones clásicas para quienes quieren escaparse desde CABA hacia la costa. La ciudad se encuentra a unos 400 kilómetros y permite organizar el viaje en micro, auto, tren o avión.

Para el fin de semana largo de octubre, un paquete que combina vuelo, alojamiento y desayuno parte de $571.764 por persona. Si se extiende la estadía a tres noches, el valor asciende a unos $611.553 por pasajero. Para una familia tipo, la propuesta relevada llega a $1.920.608.

También existe la posibilidad de viajar en micro desde Retiro. El relevamiento realizado para estas fechas ubicó el tramo Buenos Aires-Mar del Plata en torno a $149.000 por persona, mientras que dos noches de hotel en base doble rondan los $240.806.

La ciudad ofrece además una ventaja para una escapada corta, se puede combinar playa, paseos por la costa, gastronomía y actividades culturales sin necesidad de recorrer grandes distancias.

Córdoba

La provincia es una de las grandes protagonistas del feriado, de acuerdo con Booking.com, las búsquedas hacia Córdoba crecieron 87,3% respecto del mismo período de 2025, mientras que tres de los cinco destinos nacionales con mayor crecimiento pertenecen a la provincia.

Para quienes quieran conocer la capital provincial, un paquete que incluye vuelo desde Buenos Aires y alojamiento en un hotel tres estrellas cuesta alrededor de $679.819 por persona.

Otra alternativa es viajar en micro. Para el sábado 10 de octubre, los servicios desde Retiro hacia Córdoba mostraban valores de referencia desde $48.150 por tramo, con un promedio cercano a $70.471, aunque los precios dependen de la empresa, categoría y disponibilidad.

Córdoba capital permite aprovechar el fin de semana con recorridos por el centro histórico, Nueva Córdoba, Güemes y el Paseo del Buen Pastor, además de utilizarla como base para visitar algunos puntos de las sierras.

Villa General Belgrano

Para quienes buscan naturaleza, gastronomía y un viaje con espíritu de fiesta, Villa General Belgrano aparece como una de las opciones más atractivas del feriado. Las búsquedas hacia la localidad cordobesa aumentaron 379,6% interanual, en buena medida por la celebración de la Oktoberfest, que vuelve a convocar visitantes durante octubre.

El alojamiento es uno de los gastos a tener en cuenta. En el marco de la Oktoberfest 2026, el Howard Johnson Villa General Belgrano publicó una tarifa de $1.150.000 finales para tres noches en base doble, con desayuno, cochera, Wi-Fi, acceso a piscina y otros servicios incluidos. Para cuatro noches, el valor informado es de $1.405.000 en base doble.

En cuanto al traslado, los servicios de micro entre Buenos Aires y Villa General Belgrano rondan, como referencia, los $55.200 por persona en semicama, mientras que las opciones cama pueden superar los $72.000 por tramo. El viaje demanda alrededor de diez horas y media.

La fecha tiene además un atractivo especial, la localidad atraviesa la segunda parte de la Fiesta Nacional de la Cerveza, por lo que es una opción especialmente buscada para quienes quieren combinar una escapada serrana con música, gastronomía y actividades vinculadas a la tradicional celebración.