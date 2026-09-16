Los amantes del folklore podrán disfrutar de clases completamente gratis este fin de semana en el Palacio Libertad (ex CCK). Se trata de una propuesta para aprender a bailar la jota y al escondido con la enseñanza de integrantes del Ballet Folklórico Nacional.
Así serán las clases de folklore gratis en el Auditorio Nacional
La propuesta será el próximo sábado 19, dedicado a la jota, y domingo 20 de septiembre, para el esconido, desde las 17 hs en la Terraza del Auditorio Nacional del Palacio Libertad (Sarmiento 151).
Las clases estarán a cargo de integrantes del Ballet Folkórico Nacional y se enmarcan en la iniciativa Pista Abierta, el ciclo de danza participativa donde se le ofrece un espacio y el consejo de expertos para quienes buscan explorar el movimiento y sus distintas tendencias. El detalle de la agenda es el siguiente:
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Jota: se realiza el sábado y la práctica será guiada por Mariángeles Regiardo y Nicolás Díaz, con la asistencia de Alexis Bogado y Ángeles Moar.
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Escondido: la clase será el domingo con la guía de Alexis Bogado y Ángeles Moar, con la asistencia de Mariángeles Regiardo y Nicolás Díaz.
Durante ambas jornadas, la pista quedará abierta a la comunidad, que se podrá acercar para bailar solo, en parejas o grupalmente. No hace falta experiencia previa, pero si se sugiere llevar ropa cómoda y llegar con 30 minutos de anticipación.
¿Cómo participar del encuentro este fin de semana?
Ambas clases son libres y gratuitas, por lo que no se requiere reservar entradas. Solo hay que acercarse temprano, ya que el ingreso al lugar es por orden de llegada y se podrá participar hasta agotar la capacidad de la sala.