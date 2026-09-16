Para un fin de semana diferente: cómo tomar clases gratis de jota y escondido con el Ballet Folklórico Nacional en CABA

Los amantes del folklore podrán disfrutar de clases completamente gratis este fin de semana en el Palacio Libertad (ex CCK). Se trata de una propuesta para aprender a bailar la jota y al escondido con la enseñanza de integrantes del Ballet Folklórico Nacional.

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Así serán las clases de folklore gratis en el Auditorio Nacional

La propuesta será el próximo sábado 19, dedicado a la jota, y domingo 20 de septiembre, para el esconido, desde las 17 hs en la Terraza del Auditorio Nacional del Palacio Libertad (Sarmiento 151).

Las clases se realizarán este sábado 19 y domingo 20 de septiembre

Las clases estarán a cargo de integrantes del Ballet Folkórico Nacional y se enmarcan en la iniciativa Pista Abierta, el ciclo de danza participativa donde se le ofrece un espacio y el consejo de expertos para quienes buscan explorar el movimiento y sus distintas tendencias. El detalle de la agenda es el siguiente:

Jota : se realiza el sábado y la práctica será guiada por Mariángeles Regiardo y Nicolás Díaz, con la asistencia de Alexis Bogado y Ángeles Moar.

Escondido: la clase será el domingo con la guía de Alexis Bogado y Ángeles Moar, con la asistencia de Mariángeles Regiardo y Nicolás Díaz.

Durante ambas jornadas, la pista quedará abierta a la comunidad, que se podrá acercar para bailar solo, en parejas o grupalmente. No hace falta experiencia previa, pero si se sugiere llevar ropa cómoda y llegar con 30 minutos de anticipación.

¿Cómo participar del encuentro este fin de semana?

Ambas clases son libres y gratuitas, por lo que no se requiere reservar entradas. Solo hay que acercarse temprano, ya que el ingreso al lugar es por orden de llegada y se podrá participar hasta agotar la capacidad de la sala.