Saladillo será sede de una nueva edición de la Fiesta del Folclore y la Tradición, un encuentro que nació con el objetivo de reunir en un mismo día al canto folclórico, la danza y el desfile gaucho. La celebración coincide con uno de los últimos feriados y fines de semana largos del 2026, por ende, será una buena oportunidad para realizar una escapada a pocos kilómetros de casa.

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Durante tres días, habrá propuestas para compartir en familia y disfrutar de la música, las danzas y las costumbres que forman parte de la cultura popular argentina. La celebración se ubica a 180 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y se desarrollará del sábado 21 al lunes 23 de noviembre en el Parque República de Brasil, uno de los espacios verdes y culturales más importantes de la ciudad bonaerense.

Ubicado en Mariano Acosta 3154, a pocos metros de la estación de tren de Saladillo, el predio contará con una feria de emprendedores que funcionará desde la mañana, mientras que las actividades sobre el escenario iniciarán a partir de las 16. A su vez, los organizadores convocan a quienes quieran acercarse con sus reposeras para instalarse en el lugar para pasar una tarde al aire libre y disfrutar de las distintas propuestas.

¿Cómo será la Fiesta del Folclore y la Tradición de Saladillo?

La programación iniciará el sábado 21 con el Certamen de Canto Folclórico, una competencia abierta a solistas y bandas. El jurado será integrado por referentes de la música que evaluarán las presentaciones y la elección del mejor cantante.

El domingo 22 será el turno de la danza y el folclore, por lo que se podrá disfrutar de actividades dedicadas al baile y las expresiones tradicionales. La jornada culminará con un gran cierre musical. Por último, el lunes 23, se realizará el Desfile Gaucho, organizado por El Temblor.

Durante todo el recorrido compartirán su tradición y mostrarán con orgullo sus caballos y vestimentas. La organización también informó que tendrá lugar el Gran Chacarerazo, uno de los momentos "más emotivos de la celebración, cuando vecinos y visitantes se reunirán para bailar juntos la chacarera más grande de la región".

Esta convocatoria está abierta a todas las parejas que quieran sumarse. A su vez, quienes no conozcan esta danza podrán participar de una clase previa para aprender y formar parte del encuentro. La entrada es libre y gratuita.

Turismo rural en Saladillo

Saladillo también es uno de los pueblos de la provincia de Buenos Aires que cuenta con turismo rural. Los visitantes pueden recorrer Cazón, Álvarez de Toledo, Saladillo Norte, Polvaredas y Del Carril.

Cazón destaca por ser un lugar ideal para visitar y disfrutar del contacto con la naturaleza, llenarse de energía, alejarse de la ciudad y descansar. Se encuentra a 15 kilómetros al noroeste de la ciudad de Saladillo. Es un pueblo sustentable de energías limpias, con menos de 250 habitantes.

Además, posee uno de los viveros más importantes del país, el Vivero Municipal Eduardo L. Holmberg, el cual cuenta con 210 hectáreas en donde se producen diversas especies de árboles e invita a realizar caminatas recorriendo sus senderos rodeados de plantas y árboles mediante un recorrido audio guiado, también cuenta con un sector productivo y comercial. Por esta razón, se lo conoce como el pueblo del millón de árboles.