Queda a menos de dos horas de CABA y celebra la Fiesta del Asado: la escapada ideal de fin de semana

Entre los múltiples destinos para hacer una escapada se encuentra un pueblo que queda a menos de una hora y media de la Ciudad de Buenos Aires y celebra la quinta edición de la Fiesta de la Tradición y del Asado: Lobos. Se trata de un evento que reunirá artistas, danzas populares y gastronomía con entrada gratuita.

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Así será la Fiesta de la Tradición y del Asado

Este viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de noviembre se celebrará otra edición de la Fiesta de la Tradición en el Parque Ingeniero Hiriart de Lobos. Durante las tres jornadas habrá foodtrucks, gazebos gastronómicos, música en vivo, danzas tradicionales, viveros y feria de artesanías.

Entre los eventos, especialmente el domingo, habrá un concurso de asado a la estaca. Además, habrá peñas, ballets locales, tango y muchísimos artistas, entre los que se destaca Peteco Carabajal, Malena Garnica, el bocha Lobosco, entre muchos otros.

¿A dónde se hace la Fiesta de la Tradición y el Asado de Lobos?

El evento se realiza en el Parque Ingeniero Hiriart, ubicado en Salgado Oeste 700-798, en Lobos. Los horarios varían según el día:

Viernes : la fiesta se realizará a partir de las 19 hs.

: la fiesta se realizará a partir de las 19 hs. Sábado y domingo: a partir de las 11 hs.

La Fiesta de la Tradición y del Asado se realizará del viernes 6 al domingo 8 de noviembre

¿Cómo llegar a Lobos desde la Ciudad de Buenos Aires?

Lobos queda a unos 102 km de la Ciudad de Buenos Aires, en auto se tarda entre una hora y 15 minutos, pero todo depende del tránsito: