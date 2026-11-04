La Ciudad de Buenos Aires será sede de una nueva edición de la Olimpiada de Asadores, el festival que reúne a algunos de los mejores parrilleros del país con competencias gastronómicas, espectáculos de folklore y actividades tradicionales.

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El encuentro se realizará el sábado 7 de noviembre en el barrio de Núñez y tendrá como principal atractivo una competencia nacional de cocina al fuego, en la que los participantes demostrarán sus habilidades con costillares a la estaca y distintas técnicas de preparación de carnes.

La programación también incluirá una peña folclórica, un torneo de truco, concursos populares y una feria gastronómica con productos regionales.

¿Cómo será la Olimpiada de Asadores de CABA?

La competencia de parrilleros será uno de los ejes centrales de la Olimpiada de Asadores. Los participantes deberán mostrar sus destrezas en distintas modalidades de cocción, desde el tradicional costillar a la estaca hasta preparaciones con brasas directamente sobre el suelo. La iniciativa, organizada por el emprendimiento gastronómico A Pura Leña, apunta a reunir diferentes estilos y costumbres de la cocina criolla.

La música también tendrá un lugar destacado durante el encuentro. El escenario principal recibirá bandas, solistas y ballets de danzas tradicionales, mientras que una peña folclórica acompañará la jornada y dará paso a un baile popular como cierre de la programación.

Entre las propuestas recreativas se destaca un torneo de truco, además de un concurso de sapucay, una carrera de encendido de fuego y una competencia de cerveza. Estas actividades estarán acompañadas por espacios de participación para quienes asistan al predio.

La oferta gastronómica incluirá puestos de comidas típicas, embutidos tradicionales y food trucks con distintas alternativas. También habrá una feria de artesanos con productos vinculados con la cultura gauchesca, artículos de mate y cuchillería.

La Olimpiada de Asadores se realizará el sábado 7 de noviembre, de 17 a 2, en el Círculo de Oficiales de la Policía Federal, ubicado en avenida del Libertador 7800, en Núñez.

Las entradas se pueden adquirir a través de la plataforma FlashPass. Los valores publicados para la segunda preventa son de $15.000 para el acceso general, $21.000 para el combo con choripán y $26.000 para el que incluye un sándwich de carne. También figura una entrada general a $20.000 en venta general.