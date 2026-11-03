Celebran la Fiesta de la Empanada en La Criolla con folklore de fondo: la escapada a Santa Fe ideal en noviembre

La localidad santafesina de La Criolla, de unos 3.000 habitantes, se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta de la Empanada, un evento que combina gastronomía, música y cultura popular.

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La cita será el sábado 14 de noviembre en las instalaciones del Club Huracán, con una programación pensada para convocar a vecinos y visitantes de distintos puntos de la región. A través de la iniciativa busca consolidarse como una propuesta cultural de referencia para el norte de Santa Fe y al mismo tiempo, acompañar el crecimiento de la institución deportiva y social.

La segunda edición del festival comenzará a las 17 hs, con la apertura de las puertas del predio. Los espectáculos, en tanto, arrancarán a las 18.30, con la participación de bailarines y artistas locales.

Durante la jornada habrá música folclórica, presentaciones de músicos de la región y distintas propuestas artísticas. Además, el público podrá recorrer los puestos de gastronomía, artesanos y emprendedores, en un espacio que busca promover las tradiciones y la producción local.

Para quienes lleguen desde otras localidades, la organización prevé alternativas para facilitar la estadía. Entre ellas, se encuentran espacios de camping, con instalaciones que incluirán baños y duchas. También se trabaja en la posibilidad de organizar traslados en colectivo desde diferentes puntos, incluida la ciudad de Santa Fe.

El folclore como protagonista

El músico Efraín Colombo participa en la organización artística de esta edición y colaboró con la convocatoria de intérpretes para la jornada. La propuesta apunta a fortalecer la presencia del folclore santafesino y generar espacios para que los artistas regionales puedan mostrar su trabajo.

La participación de músicos y bailarines será uno de los ejes de una celebración que busca recuperar las tradiciones culturales de la zona. La iniciativa también cuenta con el impulso de Miguel Ángel Gotta, presidente del Club Huracán, quien presentó los detalles del evento junto con Colombo y destacó el trabajo que demanda la organización.

Una fiesta con objetivo institucional

Además de su perfil cultural y gastronómico, el encuentro tiene un objetivo concreto: recaudar fondos para sostener las actividades deportivas y sociales del club.

La propuesta retoma una tradición folclórica que la institución había desarrollado durante años y que dejó de realizarse en 2010. En 2025, el club recuperó esa iniciativa con la primera Fiesta de la Empanada, cuyo resultado impulsó la organización de una nueva edición.

Los recursos obtenidos permiten afrontar gastos cotidianos, sostener las disciplinas deportivas y mejorar las condiciones para los chicos y jóvenes que participan de las actividades.

En una localidad de alrededor de 3.000 habitantes, la realización del festival implica el esfuerzo de la comisión directiva y de numerosos colaboradores. También representa una oportunidad para dinamizar la actividad de comerciantes, gastronómicos y emprendedores locales.

El camino hacia el centenario

La segunda Fiesta de la Empanada será, además, parte del camino hacia el centenario del Club Huracán, que se celebrará en 2027. La institución ya trabaja en distintas actividades para conmemorar sus 100 años de historia y recuperar el valor de las propuestas deportivas, sociales y culturales que marcaron su trayectoria. En ese contexto, el festival busca reunir a la comunidad, fortalecer el vínculo de los vecinos con el club y generar recursos para continuar con su desarrollo.

Con música en vivo, gastronomía regional, artesanos y actividades culturales, el evento busca convertirse en una cita destacada para disfrutar en familia y acompañar el crecimiento de una institución histórica de La Criolla.