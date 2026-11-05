Celebra la Fiesta de la Empanada gratis en Bragado: el pueblo que cumple 125 años ideal para una escapada de noviembre

La comunidad de La Limpia, en el partido de Bragado, se prepara para una jornada que combinará gastronomía, tradición y festejo: la cuarta Fiesta de la Empanada, que este año acompañará los 125 años del pueblo. El encuentro, organizado por la Comisión Vecinal, se realizará el domingo 15 de noviembre desde las 11 en el predio de la estación ferroviaria, con entrada libre y gratuita. La propuesta busca reunir a vecinos y visitantes en torno a una de las tradiciones más arraigadas de la región y, al mismo tiempo, poner en valor la historia local.

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Una jornada con juegos, música y baile

La programación incluirá un desfile criollo, cinchada, carrera de embolsados y puestos de artesanos y emprendedores. Sobre el escenario se presentarán grupos de folklore y cumbia campera, y el cierre será bailable para que las familias puedan compartir hasta el final. La organización destacó el trabajo comunitario de Virginia Pugliese y Mabel Villar, quienes impulsaron la recuperación del Club Victoria y de una antigua vivienda ferroviaria que se proyecta como biblioteca y casa de la cultura. Esas iniciativas reflejan, según los organizadores, el esfuerzo por sostener espacios de encuentro y preservar la historia del pueblo.

El concurso de empanadas

El certamen gastronómico contará con diez puestos y, al momento de la entrevista, quedaban dos vacantes disponibles. Las empanadas deberán ser de carne, armadas y fritas en el lugar. Cada participante podrá elegir entre masa casera o industrial y carne picada o cortada a cuchillo. La cantina será atendida por los organizadores y permitirá solventar los costos de la fiesta.

Recomendaciones para los visitantes

Desde la organización pidieron no llevar conservadoras y concurrir con efectivo. Aunque habrá wifi gratuito, la cantidad de público podría dificultar los pagos por transferencia. Con entrada gratuita y una propuesta que combina música, juegos y gastronomía, la Fiesta de la Empanada de La Limpia se consolida como una escapada accesible para disfrutar en familia durante noviembre.