¿Es feriado el viernes 18 de septiembre? Qué dice el calendario oficial y quiénes no trabajan en Argentina

Septiembre no tiene feriados nacionales contemplados en el calendario oficial, pero hay dos municipios de la provincia de Buenos Aires que podrán disfrutar de un fin de semana largo, gracias a un asueto este viernes 18 de septiembre por sus aniversarios fundacionales.

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Cuáles son los municipios que tienen feriado el 18 de septiembre: quiénes no trabajan

El feriado local alcanzará a las localidades bonaerenses de Gobernador Udaondo, en el partido de Cañuelas, y a Loma Verde, perteneciente al partido de General Paz. En ambos casos, se debe a la conmemoración de que un 18 de septiembre de 1911 se les asignó oficialmente el nombre a las estaciones ferroviarias que dieron origen a cada pueblo.

Así solo los vecinos y trabajadores de Gobernador Udaondo y Loma Verde tendrán un día de descanso este viernes, en medio de los festejos por el aniversario de ambas localidades. La forma en que la que se aplica el descanso, es decir, si abren o no los comercios, queda sujeta a lo que disponga cada empleador.

Para el resto de la provincia de Buenos Aires y del país será una jornada habitual, ya que al no tratarse de un feriado de alcance nacional, no impacta en la actividad laboral del resto del territorio argentino.

Por qué no hay feriado nacional el 18 de septiembre

El calendario oficial de feriados nacionales para 2026 no contempla ninguna fecha en septiembre. Durante el noveno mes del año solo se señala como días no laborables para los habitantes que profesan la religión judía a los siguientes días:

12 y 13 de septiembre: Día no laborable por el Año Nuevo Judío.

Día no laborable por el Año Nuevo Judío. 21 de septiembre: Día del Perdón.

En septiembre no hay ningún feriado nacional, según el calendario oficial

Mientras que para todo el territorio argentino, estos son los feriados y fines de semana largos que están fijados para todo el país durante el resto del 2026: