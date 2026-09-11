Feriado judío 2026: qué días son no laborables y a quiénes alcanza

Septiembre tiene una particularidad en el calendario argentino: aunque no cuenta con feriados nacionales, durante el mes hay varias jornadas consideradas no laborables para quienes profesan la religión judía.

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La primera corresponde a Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío. La celebración comienza este viernes 11 de septiembre al atardecer y se extiende hasta el domingo 13.

La fecha genera dudas cada año sobre si implica un feriado para toda la población. La respuesta es no: los días no laborables por festividades judías alcanzan específicamente a las personas que profesan esa religión. El régimen está contemplado por la legislación argentina y establece un tratamiento particular para estas celebraciones religiosas.

Rosh Hashaná 2026: qué días son no laborables

En 2026, Rosh Hashaná se celebra entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre. La festividad comienza al atardecer del viernes y las jornadas de descanso religioso se extienden durante el sábado 12 y el domingo 13.

El Año Nuevo judío marca el comienzo de un nuevo año en el calendario hebreo y es una de las celebraciones centrales del judaísmo. Durante estas jornadas, quienes profesan la religión judía pueden hacer uso del régimen de días no laborables establecido por la normativa nacional.

La aclaración es importante porque septiembre no tiene feriados nacionales en Argentina. Por eso, estas fechas no deben confundirse con un feriado nacional ni con un fin de semana largo de alcance general.

A quiénes alcanza el día no laborable

La legislación argentina establece días no laborables para los habitantes que profesen la religión judía. El artículo 2 de la Ley 27.399 incluye entre ellos los dos días de Rosh Hashaná, el Día del Perdón —Iom Kipur— y los dos primeros y dos últimos días de Pésaj.

A diferencia de un feriado nacional, el beneficio no alcanza a todos los trabajadores. Además, la normativa establece que quienes no trabajen durante estas festividades religiosas conservan la remuneración y los demás derechos derivados de la relación laboral como si hubieran prestado servicios.

Calendario de feriados.

Por eso, para quienes profesan el judaísmo, las fechas tienen un tratamiento legal específico. En ámbitos laborales, también puede ser necesario comunicar previamente el uso de estos días de acuerdo con las normas y procedimientos internos correspondientes.

Qué otros días no laborables judíos hay en 2026

Rosh Hashaná no es la única festividad judía contemplada por la legislación argentina durante 2026. El calendario incluye además Iom Kipur, que comienza al atardecer del domingo 20 de septiembre y tiene como día no laborable el lunes 21.

También aparecen en el calendario las jornadas correspondientes a Pésaj. Sus primeros y últimos días tienen carácter de no laborables para quienes profesan la religión judía. En septiembre también están los días no laborables vinculados con Sucot, el 26 y 27 de septiembre, según el calendario de festividades judías.

En definitiva, Rosh Hashaná 2026 no es un feriado nacional. Es una festividad religiosa que genera días no laborables para quienes profesan el judaísmo, de acuerdo con la legislación argentina. Para el resto de los trabajadores, el viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de septiembre no constituyen un feriado general por este motivo.