¿Es feriado el viernes 11 de septiembre 2026 en Argentina por el Día del Maestro? Qué dice el calendario oficial

El viernes 11 de septiembre de 2026 se conmemora en Argentina el Día del Maestro, una fecha que recuerda a Domingo Faustino Sarmiento, fallecido el 11 de septiembre de 1888. Sin embargo, que sea una jornada de celebración para la comunidad educativa no significa que sea un feriado nacional.

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La duda vuelve a aparecer cada año entre quienes buscan saber si tendrán un día libre. La respuesta, de acuerdo con el calendario oficial de feriados de la República Argentina, es clara: el viernes 11 de septiembre no es feriado nacional. Por lo tanto, la fecha no genera un día de descanso obligatorio para todos los trabajadores.

¿Es feriado el viernes 11 de septiembre de 2026?

No. El viernes 11 de septiembre de 2026 no es feriado nacional en Argentina.

La fecha no aparece entre los feriados nacionales establecidos para 2026 en el calendario oficial publicado por el Gobierno argentino. Por ese motivo, el Día del Maestro no implica un día de descanso obligatorio para la población general.

El 11 de septiembre es una fecha conmemorativa vinculada a la educación argentina. Se eligió para recordar el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, quien tuvo una fuerte influencia en la construcción del sistema educativo nacional y ejerció, entre otros cargos, la Presidencia de la Nación entre 1868 y 1874.

Por lo tanto, no debe confundirse el Día del Maestro con un feriado nacional. El calendario oficial es el que determina cuáles son los días considerados feriados en todo el país.

¿Hay clases el Día del Maestro 2026?

Si bien el 11 de septiembre no sea un feriado nacional, la jornada tiene un tratamiento particular dentro del ámbito educativo. El Día del Maestro es una fecha destinada a reconocer a los trabajadores de la educación y, según la jurisdicción y las disposiciones del sistema educativo correspondiente, puede no haber actividad escolar habitual.

Por eso, la situación de las escuelas no debe utilizarse como referencia para determinar si el día es un feriado nacional. Que una institución educativa no tenga clases no significa que el resto de los trabajadores tenga un día libre. En este sentido, para saber si corresponde trabajar el viernes 11 de septiembre, cada persona debe considerar su actividad, su convenio laboral y las disposiciones específicas que correspondan.

Día del Maestro.

El calendario oficial de feriados de Argentina contempla los días de descanso obligatorio y los días no laborables establecidos para el año. El 11 de septiembre no figura dentro de esa lista.