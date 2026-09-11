¿Es feriado nacional el viernes 11 de septiembre por el Día del Maestro en Argentina? Qué dice el calendario oficial

Cada 11 de septiembre se conmemora el Día del Maestro en Argentina en conmemoración del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Si bien es una jornada de homenaje para la comunidad educativa, no es un feriado contemplado en el calendario nacional.

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Qué dice el calendario de feriados: por qué no hay clases este 11 de septiembre

De acuerdo con el cronograma de feriados nacionales confirmado por el Gobierno argentino para el año 2026, el viernes 11 de septiembre no figura entre las fechas declaradas como feriado nacional. Sin embargo, gran parte de las instituciones educativas no tienen actividad escolar este viernes para homenajear a sus docentes.

Así, aunque no constituye un feriado nacional, los jardines, escuelas primarias y secundarias de todo el territorio nacional no tendrán clases, porque se considera un día no laborable para el sector educativo. Los docentes y estudiantes podrán disfrutar de un fin de semana largo que se extenderá del viernes 11 al domingo 13 de septiembre.

Sin embargo, la decisión no debe trasladarse con totalidad a todos los colegios del país, ya que puede variar por decisión de los ciclos lectivos dispuestos o según los niveles educativos. Por ejemplo, el caso de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires se considera una fecha sin actividad escolar, pero en la provincia de Misiones las clases se mantienen con normalidad.

El 11 de septiembre no es feriado nacional, pero gran parte de las escuelas no tienen clases

La decisión depende de cada distrito y que una escuela suspenda las clases no implica que el resto de los trabajadores, comercios o dependencias públicas y privadas dejen de operar con normalidad.

Qué pasa con las universidades: ¿hay clases el 11 de septiembre?

A diferencia de lo que ocurre en los colegios, el 11 de septiembre no suele alterar el ritmo de las clases universitarias y se mantiene la actividad con normalidad. El cuerpo docente está compuesto por profesores, investigadores y auxiliares, y no por "maestros". Además, las universidades nacionales y provinciales poseen autonomía y autarquía, lo que significa que se rigen por sus propios calendarios académicos y convenios colectivos de trabajo, los cuales no replican automáticamente los asuetos escolares tradicionales.

Como la fecha tampoco forma parte del calendario oficial de feriados nacionales, la conmemoración se reduce a los colegios y cada jurisdicción y hasta institución decide si brinda clases o no. En el nivel superior, el 11 de septiembre se suele cursar con normalidad.

Qué feriados quedan en el 2026: los próximos fines de semana largo