La localidad bonaerense de Turdera tendrá una Feria Fantástica Medieval y Mercado de Brujas en una construcción histórica de principios del siglo XX, con combates, recreaciones de época, artesanías y propuestas gastronómicas para toda la familia.

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El encuentro se realizará el sábado 19 de diciembre en la estancia Villa San Pablo, un espacio vinculado con los orígenes de la localidad y que perteneció a su fundador. La actividad tendrá entrada libre y gratuita y comenzará a las 13 hrs.

La propuesta estará organizada por PAF Producciones y reunirá actividades relacionadas con la historia medieval y los universos fantásticos, con alternativas para grandes y chicos.

¿Qué actividades tendrá la feria medieval en Villa San Pablo?

La jornada combinará recreación histórica con referencias a mundos fantásticos como Harry Potter y El Señor de los Anillos. Entre las principales atracciones habrá demostraciones de combates medievales, lanzamiento de hacha y actividades de arco y flecha.

También se instalará una aldea ambientada en una comunidad de Europa del Este del siglo XIII, donde los visitantes podrán conocer aspectos de la vida cotidiana de aquella época. La ambientación incluirá elementos interactivos como un trono, un verdugo y un cepo, preparados para que el público pueda tomarse fotografías.

La propuesta contará con una feria esotérica, un mercado de artesanos, música en vivo y un patio gastronómico con comidas tradicionales, bebidas sin alcohol, cerveza e hidromiel, una bebida alcohólica elaborada a partir de la fermentación de miel y agua.

La organización está a cargo de PAF Producciones, una cooperativa de gestión cultural de Lomas de Zamora que lleva alrededor de seis años de actividad. Su responsable, Lucy, explicó que uno de los objetivos es acercar propuestas artísticas a los barrios y facilitar el acceso a actividades culturales gratuitas.

"Primero esto, acercar este tipo de eventos a los barrios, que no se quede solo en los eventos grandes de la CABA", señaló la organizadora en diálogo con Inforegión. También destacó la importancia de que los emprendedores puedan comercializar sus productos durante los encuentros: "Estamos en un momento muy complejo económico y entendemos que también es apostar a la cultura esto de por ahí no cobrar una entrada para que la gente pueda acceder y el manguito que no se gasta en la entrada por ahí se lo gastó en un puesto y ese compañero que está vendiendo también tiene una moneda para llevarse a la casa".

El escenario elegido tiene un valor histórico para la localidad. Villa San Pablo fue construida en 1905 por Riziero Preti, uno de los principales impulsores de la fundación de Turdera. La residencia, de estilo neorrenacentista, forma parte del patrimonio histórico provincial y municipal y conserva elementos arquitectónicos y paisajísticos de principios del siglo XX.

Actualmente, el inmueble funciona como espacio para una feria de antigüedades y abre sus puertas a distintas actividades culturales. La propuesta del 19 de diciembre será la primera feria medieval que se realizará en el predio.

¿Cómo llegar a la feria medieval de Turdera desde la Ciudad de Buenos Aires?

Quienes viajen desde la Ciudad de Buenos Aires pueden tomar el tren Roca en Constitución hasta la estación Temperley. El trayecto dura alrededor de 25 minutos y, desde allí, se puede llegar a pie hasta la estancia Villa San Pablo, ubicada a pocas cuadras. El pasaje se abona con la Tarjeta SUBE.

La Feria Fantástica Medieval y Mercado de Brujas comenzará a las 13 en 9 de Julio 440, con entrada libre y gratuita.