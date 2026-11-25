El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) ofrece visitas guiadas gratuitas al Palacio Ceci, una construcción histórica del barrio de Villa Devoto que permite conocer por dentro uno de los edificios patrimoniales más destacados de la arquitectura porteña.

{{{htmlAmp}}}

Ubicado en avenida Lincoln 4300, el inmueble fue construido entre 1913 y 1918 como residencia de la familia Ceci. Su diseño combina influencias francesas e italianas, características del estilo Beaux-Arts, y conserva elementos originales que permiten reconstruir cómo eran las grandes residencias de comienzos del siglo pasado.

El edificio también tiene un vínculo especial con la historia de Villa Devoto: durante décadas funcionó allí la Escuela Bartolomé Ayrolo. Después de una restauración integral y de su reapertura al público el 25 de Mayo de 2026, comenzó una nueva etapa como espacio cultural dedicado a la conservación del patrimonio.

¿Cómo son las visitas guiadas gratuitas al Palacio Ceci?

El Palacio Ceci fue construido entre 1913 y 1918 por la empresa familiar Ceci Hermanos, vinculada al ingeniero italiano Alfredo Ceci, quien había llegado a la Argentina junto con su familia a fines del siglo XIX. La residencia fue concebida como una villa suburbana y se convirtió en una de las construcciones más representativas de Villa Devoto, con una arquitectura que combina influencias francesas e italianas.

Su historia también está ligada a la educación y a la comunidad sorda. En 1938, el inmueble pasó a funcionar como sede del Instituto Nacional de Sordomudos, que posteriormente recibió el nombre de Instituto Bartolomé Ayrolo, en homenaje a quien fue uno de sus referentes educativos. Durante décadas, allí funcionó la actual Escuela de Educación Especial y Formación Laboral N° 28, que dejó una huella importante en la identidad del barrio.

Los recorridos por el Palacio Ceci están a cargo de guías especializados y permiten conocer los distintos ambientes del edificio, sus detalles arquitectónicos y parte de su historia. Las visitas se realizan los miércoles a las 11 y a las 13, mientras que los sábados, domingos y feriados hay tres horarios disponibles: a las 11, a las 14 y a las 16.

Cada cita dura aproximadamente 50 minutos y tiene cupos limitados. Para participar es necesario realizar una reserva previa y gratuita a través de EntradasBA, la plataforma del Gobierno porteño.

Entre los principales atractivos del Palacio Ceci se encuentran sus mármoles de Carrara, vitrales, frescos y trabajos en maderas nobles. También sobresale su escalera central, uno de los elementos arquitectónicos más representativos de la construcción.

La experiencia incluye un acercamiento a los materiales y técnicas utilizados en la edificación, además de un breve momento para disfrutar del jardín al finalizar el recorrido.