El antiguo Camino Real bonaerense se convirtió en una de las alternativas turísticas ideales para quienes buscan recorrer pueblos rurales, conocer la historia colonial y disfrutar de las tradiciones el próximo fin de semana largo en diciembre 2026.

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La propuesta atraviesa los partidos de Luján, San Andrés de Giles y San Antonio de Areco, tres destinos vinculados por una ruta que tuvo un papel central en las comunicaciones entre Buenos Aires y el interior del país en la época colonial.

Con una traza que combina simbología y postales únicas, el circuito también permitirá conocer Villa Ruiz, localidad que celebrará una nueva edición de la Fiesta Provincial del Camino Real, con actividades tradicionalistas, gastronomía y espectáculos musicales.

¿Cómo recorrer el Camino Real bonaerense?

El Camino Real fue una de las principales rutas de comunicación durante el período colonial. Su trazado conectaba Buenos Aires con distintas regiones del interior y otros territorios de América, incluidos los caminos que conducían hacia el Alto Perú y Cuyo. A lo largo de su recorrido funcionaban postas donde los viajeros podían descansar, cambiar caballos y continuar sus trayectos.

Uno de los primeros puntos para conocer es Luján, cuyo desarrollo estuvo estrechamente relacionado con el paso de viajeros y comerciantes. El río, los puentes y el casco histórico permiten reconocer parte de aquella configuración territorial.

El recorrido continúa por San Andrés de Giles y San Antonio de Areco, dos localidades que conservan parte de la historia rural bonaerense. Sus antiguas postas permiten reconstruir la importancia que tuvo esta red para el intercambio comercial, cultural y social de la región.

Entre los episodios históricos vinculados con la zona sobresale el encuentro que mantuvieron Juan Manuel de Rosas y Facundo Quiroga en 1834, en la estancia La Merced. Allí, el líder de la Confederación Argentina escribió la conocida carta de la Hacienda de Figueroa, un documento relevante de la historia política nacional.

Otra de las paradas de interés es Villa Ruiz, un pueblo rural que conserva construcciones y espacios vinculados con su pasado ferroviario. Allí se realizará el domingo la 20° Fiesta Provincial del Camino Real, desde las 10:30, en el predio de la antigua estación de trenes.

La celebración tendrá entrada gratuita y contará con destrezas gauchas, desfile tradicionalista, tropillas y jineteada. También habrá música en vivo, danzas folklóricas, patio gastronómico y una feria de artesanías. El cierre musical estará a cargo de La Nueva Luna.