Femicidio en Neuquén: su pareja tenía pedido de captura por abuso y la mató a hachazos

El femicidio de Noemí Mabel Matamala (49) conmociona a la provincia de Neuquén. La mujer murió el pasado 4 de septiembre tras estar hospitalizada dos semanas con asistencia respiratoria mecánica luego de recibir dos hachazos en la cabeza por parte de su pareja, Lucas Daniel Serrano (38).

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Serrano atacó brutalmente a la mujer el pasado 21 de agosto. La investigación judicial, encabezada por el fiscal Marcelo Jofré, reconstruyó la macabra secuencia. El femicida esperó a la víctima en la vivienda que compartían. Tras una discusión, caminó hasta un galpón de la propiedad, tomó un hacha y la golpeó de lleno en la cabeza con la clara intención de matarla.

Si bien no existieron testigos presenciales en el momento exacto del impacto, la Fiscalía acreditó que se trató de una agresión de extrema violencia en la que el atacante buscó a la víctima en un estado de vulnerabilidad para anular cualquier tipo de defensa.

Luego de concretar el ataque, Serrano se topó con una persona que se acercó al lugar y no titubeó en confesarle la escena: "Me mandé una cagada", le habría dicho. Matamala permaneció internada en estado crítico en el Hospital Castro Rendón de la capital provincial, pero la gravedad de las heridas neurológicas padecidas resultaron irreversibles.

Según el relato de los familiares, Noemí y Serrano mantenían una relación sentimental desde hacía aproximadamente un año. Si bien no figuran denuncias previas judicializadas por violencia de género, el Ministerio Público Fiscal continúa indagando en el círculo íntimo para determinar el contexto de violencia sistemática que padecía la víctima.

Durante la investigación, las autoridades descubrieron que Serrano tenía tres pedidos de captura vigentes emitidos por la Justicia de Charata (Chaco): dos expedientes por delitos contra la integridad sexual y uno por robo, causas que ya estaban elevadas a juicio.

Serrano se encuentra actualmente alojado en la Unidad 48 de Zapala cumpliendo una prisión preventiva de cuatro meses. Está imputado por femicidio en grado de tentativa. Tras el fallecimiento de Noemí y a la espera de los resultados oficiales de la autopsia, la Fiscalía solicitará la próxima semana el cambio de calificación a femicidio consumado, agravado por el vínculo y mediar violencia de género, delito que prevé la pena de prisión perpetua.

Femicidio en Ituzaingó: mató su novia de un disparo y está prófugo

Una joven de 18 años fue asesinada este martes por la noche en su casa de la localidad bonaerense de Ituzaingó. Su novio, Elías Barrionuevo, fue señalado como el agresor y se encuentra prófugo. La víctima, identificada como Camila Ruth Castro, recibió un disparo en el cuello por parte de Barrionuevo, quien también hirió de bala al padre de la joven cuando intentaba defenderla y se encuentra fuera de peligro.

El autor del crimen se dio a la fuga y está en la mira de la justicia. Su búsqueda se realiza por domicilios vinculados con familiares del sospechoso en la localidad bonaerense de Merlo, donde vivía habitualmente. En tanto, la imagen de Barrionuevo ya circula en redes sociales junto con pedidos de información para poder encontrarlo.

Según las primeras averiguaciones, el episodio tuvo lugar en la casa de la víctima, sobre Almagro al 2500, casi esquina Peredo. La joven estaba con su familia cuando apareció Barrionuevo y comenzaron una fuerte discusión. Fue en ese entonces cuando el joven, de 19 años, habría sacado un arma para matar a la joven de un disparo. El padre de Camila, Jorge, se lanzó con fuerza sobre Barrionuevo para quitarle el revólver, pero recibió dos balazos en las piernas.

Antes de huir, el joven logró tirar el arma hacia el techo de la vivienda. Tras el ataque, se fugó. Los vecinos alertaron y dieron aviso al 911. Los efectivos encontraron el cuerpo de la víctima y se activó el protocolo de emergencia para su traslado al Hospital de Ituzaingó, donde constataron su muerte.

El padre de Camila también fue ingresado al mismo hospital, con heridas de bala en ambas piernas, y se recupera de manera satisfactoria, según consignó el sitio Oeste Noticias. Ahora, los investigadores trabajan para establecer qué ocurrió durante la discusión, cuál fue la secuencia de los disparos y dónde se encuentra el agresor.