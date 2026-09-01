Femicidio de Cecilia Lezcano: imputaron a la novia del acusado por el crimen de la adolescente

La investigación por el brutal crimen de Cecilia Emilce Lazcano, la estudiante de 16 años asesinada en Corrientes, tuvo un nuevo giro: la novia del adolescente detenido por el caso fue imputada como coautora del homicidio. La acusada, de 17 años, quedó comprometida por una serie de mensajes que intercambió con su novio, compañero de curso de la víctima y principal sospechoso del crimen.

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Cecilia fue encontrada gravemente herida durante la madrugada del 16 de julio, en inmediaciones de la antigua estación de trenes de Alvear. En un primer momento, la causa se inició como una investigación por “averiguación de causales de muerte” y se contempló la posibilidad de un suicidio. Sin embargo, el análisis de las cámaras de seguridad, los mensajes y las pericias forenses modificó el rumbo de la causa y se investiga un posible femicidio.

Las imágenes evidenciaron que el sospechoso llevaba una pala y minutos después, apareció solo y sin la herramienta. Cuando fue detenido por el caso, el personal de Delitos Complejos de la Policía de Corrientes realizó pericias en el celular del acusado. Los mensajes recuperados complicaron aún más su situación, ya que dos días antes del femicidio, en las conversaciones de él y su novia, hablaban de cometer un ataque.

De acuerdo a la reconstrucción y los detalles que reveló Diario Época, las conversaciones que el joven, identificado como J., mantuvo principalmente con su pareja, contendrían referencias a un supuesto plan para atacar a la víctima, ocultar el cuerpo y modificar la escena. Entre los presuntos mensajes incorporados al expediente aparece una conversación en la que el adolescente habría intentado tranquilizar a su novia con una frase que ahora es analizada por la Justicia: “Yo mato pero jamás te dañaré, ni siquiera un pelo”.

Según los resultados filtrados a la prensa de los chats peritados, la novia y el imputado intercambiaron mensajes el 14 de julio. En esa conversación, la joven le preguntó si al día siguiente llevaría a cabo el ataque que previamente le había anticipado. En otro intercambio, habría hecho referencia a la metodología que utilizaría: “Cortar el cuello y esconderlo rápido”. Posteriormente, habría anunciado que pondría en marcha su “fockin plan” y que enviaría fotos. Después del ataque, uno de los mensajes habría sido: “Se me fue todo de las manos”.

Tras perpetrar el asesinato, el adolescente denunciaron que escribió: “No sé cómo, pero ella está viva. Por favor, necesito de tu ayuda, mi amor”. Los investigadores también analizan un supuesto pedido para que un tercero “se deshaga de ella”, además de referencias al envío de fotografías y videos a otra persona. La posible participación de terceros forma parte de las líneas que busca esclarecer el fiscal Facundo Cabral.

Prisión domiciliaria para la adolescente

Pese al pedido de la querella para que la joven fuera alojada en un instituto de menores, la jueza de Garantías de Santo Tomé, Sara Durand, dispuso que permanezca bajo prisión domiciliaria y bajo la tutela de su madre. Como parte de las condiciones impuestas, deberá realizar un tratamiento psicoterapéutico y continuar con su proceso de reinserción escolar.

La magistrada también ordenó el secuestro de los teléfonos celulares de los padres de la adolescente. La medida fue adoptada ante la sospecha de los investigadores de que podrían existir maniobras destinadas a entorpecer el avance de la causa. Para la querella, esos elementos podrían demostrar que la adolescente tenía conocimiento de lo que iba a ocurrir y que incluso habría colaborado con el plan.

La agonía de Cecilia: huyó de su agresor y dejó una señal para pedir auxilio

La investigación sostiene que Cecilia fue atacada por su compañero de colegio y sufrió una profunda herida en el cuello, la adolescente logró alejarse del lugar y buscó ayuda en viviendas cercanas. El corte en la garganta no llegó a matarla en el acto, pero le causó una hemorragia imparable que dejó un rastro de sangre desde el terreno en el que fue agredida hasta la vivienda en la que decidió pasar su anillo por debajo de la puerta para que la dueña de casa se convenciera de que era una mujer que necesitaba ayuda.

Minutos después, la vecina alertó a la comisaría local. Los efectivos de la seccional de Alvear encontraron a la menor en la puerta de la casa de la vecina. En primer lugar, fue llevada en ambulancia al hospital de Alvear y después, a Santo Tomé, a 89 kilómetros de distancia. Luego, y dado que había perdido mucha sangre, fue llevada al hospital de la capital de Corrientes, donde falleció por la tarde.

Cuando los policías lograron identificar a la menor, se comunicaron con sus padres. Ante la presencia de lesiones autoinfligidas de antigua data en los brazos de la menor, los investigadores abonaron la presunción de que pudo haberse tratado de un suicidio. Esta sospecha se fundó en que, además del corte en el cuello, Cecilia tenía una herida cortante en una muñeca.

Sin embargo, los forenses concluyeron que las heridas en el cuello y la muñeca que causaron la muerte no correspondían a lesiones provocadas por la víctima, sino que habían sido causadas por un agresor. El adolescente fue detenido y trasladado al Centro de Contención Juvenil de la capital correntina.

Si sabés o sospechás que un niño, niña o adolescente es víctima de violencia familiar, abuso sexual, grooming o explotación sexual, llamá a la Línea 137 opción 1, o escribí por WhatsApp al (54–11) 3133-1000.