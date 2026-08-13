"Ya son 13": el macabro mensaje del acusado del femicidio de su compañera de colegio

Cecilia fue atacada durante la madrugada del 15 de julio pasado, en un terreno baldío ubicado cerca de la vieja estación de trenes de Alvear.

La investigación de un posible suicidio de una adolescente de 16 años en la provincia de Corrientes dio un giro inesperado en las últimas horas tras el peritaje al teléfono celular del único detenido, su compañero de colegio. En el dispositivo, los investigadores hallaron un mensaje que el joven le envió a su novia después de cortarle el cuello a Cecilia Lazcano: “Con esta ya son 13 las que maté”, fue el escalofriante texto enviado por el presunto femicida.

Cecilia fue atacada durante la madrugada del 15 de julio pasado, en un terreno baldío ubicado cerca de la vieja estación de trenes de Alvear. La adolescente recibió una profunda herida en el cuello que le cortó la tráquea y, pese a la gravedad, consiguió salir del lugar y caminar en busca de ayuda.

El 16 de julio pasado, la fiscalía de Santo Tomé comenzó a investigar el fallecimiento de Cecilia como un caso de “averiguación de causales de muerte”. El hallazgo de lesiones autoinfligidas en los brazos de la menor, de vieja data, abonó la hipótesis de que la adolescente se habría quitado la vida.

A partir del hallazgo de una serie de mensajes y de imágenes de cámaras de seguridad, se determinó que Cecilia fue asesinada por un compañero de cuarto año del Colegio Doctor Mamerto Acuña y se investiga si la novia del chico, que estudia en quinto año de la misma escuela, fue la instigadora del femicidio.

La frase encendió las alarmas de la Justicia, que ahora busca descifrar qué quiso decir con ese mensaje. En Alvear no existen registros de otros homicidios que permitan sostener que se trata de un asesino serial. Por eso, una de las principales incógnitas es si el joven inventó esa historia para impactar a su pareja o si detrás de esa frase hay información sobre otros hechos que todavía no fueron descubiertos.

El dramático rastro de sangre y la errónea hipótesis del suicidio

“Todos se comieron el verso de que era un suicidio. Se levantó y todavía se mueve”, le escribió el detenido a su pareja. El corte en la garganta no llegó a matarla en el acto, pero le causó una hemorragia imparable que dejó un rastro de sangre desde el terreno en el que fue agredida hasta la vivienda en la que decidió pasar su anillo por debajo de la puerta para que la dueña de casa se convenciera de que era una mujer que necesitaba ayuda.

Minutos después, la vecina alertó a la comisaría local. Los efectivos de la seccional de Alvear encontraron a la menor en la puerta de la casa de la vecina. En primer lugar, fue llevada en ambulancia al hospital de Alvear y después, a Santo Tomé, a 89 kilómetros de distancia. Luego, y dado que había perdido mucha sangre, fue llevada al hospital de la capital de Corrientes, donde falleció por la tarde.

Cuando los policías lograron identificar a la menor, se comunicaron con sus padres. Ante la presencia de lesiones autoinfligidas de antigua data en los brazos de la menor, los investigadores abonaron la presunción de que pudo haberse tratado de un suicidio. Esta sospecha se fundó en que, además del corte en el cuello, Cecilia tenía una herida cortante en una muñeca.

Sin embargo, los forenses concluyeron que las heridas en el cuello y la muñeca que causaron la muerte no correspondían a lesiones provocadas por la víctima, sino que habían sido causadas por un agresor. El adolescente fue detenido y trasladado al Centro de Contención Juvenil de la capital correntina.