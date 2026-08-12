Crisis de deuda en Corrientes: la morosidad se dispara y ya alcanza a más del 31% de los deudores

Bajo la gestión de Juan Pablo Valdés, la morosidad continúa en aumento en Corrientes y ya alcanza al 31,5% de los deudores, según un relevamiento correspondiente a junio de 2026 elaborado por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral y la consultora Eco Go. El informe también muestra que el 19,6% del monto total de los créditos otorgados en la provincia se encuentra en situación irregular, mientras que las obligaciones tomadas a través de billeteras virtuales presentan niveles de mora superiores a los del sistema financiero tradicional.

Los datos muestran una situación de creciente presión sobre las familias correntinas. Aunque el crédito continúa expandiéndose y ofrece nuevas alternativas de financiamiento, una proporción cada vez mayor de quienes tomaron préstamos presenta dificultades para cumplir con los pagos.

En Corrientes, la cantidad de deudores en mora aumentó 10,5% interanual, mientras que los montos de dinero en situación irregular crecieron 11% durante el mismo período. El informe “Crédito a las familias: Monto consolidado y regional” permite distinguir dos indicadores diferentes para dimensionar el problema. Por un lado, el 31,5% de los deudores correntinos registró algún grado de mora durante junio. Se trata de personas que tienen obligaciones crediticias y presentan atrasos en sus pagos.

Por otro lado, el 19,6% del dinero prestado se encuentra en situación irregular. La diferencia es importante porque no todos los deudores tienen el mismo nivel de endeudamiento: el primer indicador mide la cantidad de personas afectadas, mientras que el segundo representa la proporción del capital prestado que no está siendo pagado en los términos previstos.

El deterioro se produce pese a que el crédito continúa creciendo. Los préstamos otorgados en Corrientes aumentaron 7,2% interanual en junio, lo que muestra que las familias siguen recurriendo al financiamiento para afrontar sus gastos y obligaciones.

El relevamiento estima además que el 10,6% de las familias correntinas está endeudado, con una deuda promedio cercana a los $3,4 millones. El dato no significa que todos esos hogares estén necesariamente en mora, pero permite dimensionar el peso que tienen las obligaciones financieras sobre los ingresos familiares.

Las billeteras virtuales, con mayor nivel de mora

Uno de los aspectos más relevantes del informe es el crecimiento del crédito otorgado por fuera del sistema bancario tradicional. En Corrientes, los proveedores no financieros de crédito representan el 25,1% del dinero otorgado en préstamos. A nivel nacional, esa participación es considerablemente menor y alcanza al 14,1%.

La diferencia también se refleja en los niveles de incumplimiento. Durante junio, la mora registrada en el sistema financiero tradicional de Corrientes fue del 16%, mientras que entre los créditos otorgados por billeteras virtuales y otros proveedores no financieros llegó al 30,4%.

Pprácticamente tres de cada diez pesos vinculados a este tipo de financiamiento se encontraban en situación de mora, según los datos del relevamiento. El fenómeno tampoco es exclusivo de Corrientes. A nivel nacional, los proveedores no financieros representan el 14,1% del crédito destinado a personas, pero concentran una mora del 31%, frente al 15,2% registrado en el sistema financiero.

El crecimiento de estas alternativas permitió ampliar el acceso al crédito, pero también expuso a una mayor cantidad de familias a mecanismos de financiamiento que pueden terminar acumulándose cuando los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos cotidianos.

Derrumbe del consumo en Corrientes: las ventas en supermercados cayeron un 27,5%

El acelerado encarecimiento de la canasta básica alimentaria impactó de lleno en las góndolas y provocó un escenario de fuerte recesión en el consumo masivo. En territorio correntino, el nivel de ventas en supermercados se desplomó un 27,57% interanual en mayo, una cifra histórica que duplica y hasta triplica el sesgo de retracción observado en los principales centros urbanos del país.

Este desplome sin precedentes recientes evidencia el severo deterioro en el poder adquisitivo de los salarios locales y confirma la alta vulnerabilidad de la región frente a la suba en los alimentos de primera necesidad.

El fenómeno no resulta aislado, sino que forma parte de un impacto recesivo generalizado sobre el interior del país, situando al Norte Grande como la zona más castigada del territorio nacional.

No obstante, el impacto recesivo no perdonó a casi ninguna jurisdicción: otras provincias que mostraron fuertes caídas de doble dígito fueron La Rioja (-17,74%), Catamarca (-14,63%) y Chaco (-11,46%), confirmando que el Norte Grande es la región más castigada.