Una joven de 18 años fue asesinada este martes por la noche en su casa de la localidad bonaerense de Ituzaingó. Su novio, Elías Barrionuevo, fue señalado como el agresor y se encuentra prófugo.

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La víctima, identificada como Camila Ruth Castro, recibió un disparo en el cuello por parte de Barrionuevo, quien también hirió de bala al padre de la joven cuando intentaba defenderla y se encuentra fuera de peligro.

El autor del crimen se dio a la fuga y está en la mira de la justicia. Su búsqueda se realiza por domicilios vinculados con familiares del sospechoso en la localidad bonaerense de Merlo, donde vivía habitualmente.

En tanto, la imagen de Barrionuevo ya circula en redes sociales junto con pedidos de información para poder encontrarlo.

¿Qué sucedió con Camila Ruth Castro?

Según las primeras averiguaciones, el episodio tuvo lugar en la casa de la víctima, sobre Almagro al 2500, casi esquina Peredo. La joven estaba con su familia cuando apareció Barrionuevo y comenzaron una fuerte discusión.

Fue en ese entonces cuando el joven, de 19 años, habría sacado un arma para matar a la joven de un disparo. El padre de Camila, Jorge, se lanzó con fuerza sobre Barrionuevo para quitarle el revólver, pero recibió dos balazos en las piernas.

Antes de huir, el joven logró tirar el arma hacia el techo de la vivienda. Tras el ataque, se fugó. Los vecinos alertaron y dieron aviso al 911. Los efectivos encontraron el cuerpo de la víctima y se activó el protocolo de emergencia para su traslado al Hospital de Ituzaingó, donde constataron su muerte.

¿Qué se sabe del femicidio?

El padre de Camila también fue ingresado al mismo hospital, con heridas de bala en ambas piernas, y se recupera de manera satisfactoria, según consignó el sitio Oeste Noticias.

Ahora, los investigadores trabajan para establecer qué ocurrió durante la discusión, cuál fue la secuencia de los disparos y dónde se encuentra el agresor.

El episodio es investigado como un presunto femicidio seguido de un intento de homicidio doloso contra el padre de la víctima.

Mónica, la abuela de la víctima, contó a los medios que Camila era "muy amiguera" y estaba enfocada en su desarrollo profesional, y que también tenía un emprendimiento y soñaba con ser modelo.

En sus redes sociales, Castro promocionaba la venta de indumentaria femenina bajo una marca llamada “Las Bratz”. También se había anotado nuevamente en la escuela de modelaje.