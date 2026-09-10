Femicidio en Ituzaingó: detuvieron al acusado y dos cómplices tras mantenerse un día prófugos

La Policía de la Provincia de Buenos Aires (PBA) detuvo recientemente a Elías Barrionuevo, señalado como principal acusado por el femicidio de Camila Marful Castro, la joven de 18 años asesinada de un disparo en el cuello en la ciudad de Ituzaingó.

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El joven de 19 años fue localizado cuando circulaba por las calles de General Rodríguez, tras permanecer prófugo durante aproximadamente un día tras el violento crimen. Junto a él fueron detenidos otros dos hombres, de 28 y 34 años, sospechados de haberlo ayudado a ocultarse y a escapar.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la DDI de Morón y del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Ituzaingó 4ª. Para reconstruir el recorrido de Barrionuevo, los investigadores analizaron distintos testimonios, imágenes de cámaras de seguridad e intervinieron telefónos por disposición de la Justicia.

Esas investigaciones les permitieron establecer que el joven había pasado por Merlo, por lo cual se dispusieron cuatro allanamientos allí y la implementación de un cerco que finalmente posibilitó encontrarlo en la vía pública, en el municipio bonaerense de General Rodríguez.

Los otros dos detenidos quedaron vinculados a presunto encubrimiento. Uno de ellos, de 28 años, habría alojado al acusado en su vivienda durante la noche posterior al crimen. El segundo, de 34 años, quien también habría colaborado con el ocultamiento de Barrionuevo y la evasión de la Justicia.

El femicidio y la posterior búsqueda de la pareja de la víctima

El crimen ocurrió en la calle Almagro al 2500 en la localidad bonaerense de Ituzaingó. Tras un llamado al 911, la Policía acudió a la vivienda y encontró a Camila gravemente herida en el cuello. Fue trasladada al Hospital Bicentenario, pero murió poco después.

Durante el mismo suceso fue baleado también su padrastro Jorge González, de 35 años, quien habría intervenido para intentar protegerla. El hombre recibió disparos en las piernas, aunque ya está fuera de peligro.

Según la reconstrucción de los investigadores a partir de los testimonios recogidos, Barrionuevo habría extraído un arma de fuego después de que González interviniera en defensa de la joven. De la escena secuestraron tres vainas y dos casquillos de una pistola calibre .380, aunque el arma utilizada todavía no se halló.

La causa está a cargo de la UFI N° 11 del Departamento Judicial de Morón, cuyos fiscales Florencia Inés Di Sciascio y Leandro Matías Vaccaro continúan desarrollando tareas para localizar el arma y recolectar imágenes de cámaras de seguridad.