Femicidio de Agostina Vega: Barrelier cambió de abogado y acusó a la mamá de la víctima

Impacto en Córdoba por el crimen de Agostina Vega: la hipótesis que intentó instalar Barrelier ante el fiscal.

Después de varias semanas de silencio y ante los pedidos de abogados de ampliar acusaciones y avanzar sobre algunas acusaciones al círculo cercano de Claudio Barrelier, el principal acusado de abusar y asesinar a Agostina Vega dio un giro en su estrategia de defensa, cambió de abogado y pidió declarar ante el Fiscal de la causa. Por eso, esta mañana después de reunirse con su defensor Carlos Argüello, el imputado estuvo frente al fiscal Raúl Garzón en los Tribunales durante más de dos horas aportando nuevos detalles que servirán para profundizar la investigación.

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Una vez terminada la audiencia, Garzón salió rápidamente de los Tribunales y sólo se limitó a asegurar que la declaración “fue un paso procesal más” y no quiso comentar públicamente si en las próximas horas habrá nuevas medidas vinculadas al expediente. Además, el nuevo abogado de Barrelier también se retiró de los Tribunales sin dar ninguna declaración alrededor de la presentación del principal acusado del femicidio. Por su parte, la abogada del papá de Agostina, Fernanda Alaniz, y Eduardo Medina Allende, el defensor de Osvaldo Fassetta, imputado por encubrimiento, se mostraron molestos porque llegaron al lugar con expectativas por la declaración pero aseguraron que no los dejaron participar de la indagatoria.

Impacto en Córdoba por el crimen de Agostina Vega: la hipótesis que intentó instalar Barrelier ante el fiscal.

Según confirmaron algunas fuentes vinculadas a la investigación, la ampliación testimonial de Claudio Barrelier avanzó en las acusaciones contra la mamá de la víctima y aseguró que la adolescente salió viva de la casa. Según la hipótesis que buscó instalar otra vez Barrelier, “entregó a Agostina” por una deuda “de Melisa Heredia”, la mamá de la víctima. Una deuda que estaría vinculada al narcomenudeo. Además, el principal acusado del femicidio de la adolescente pidió que haya “un careo” con Osvaldo Fassetta, que está detenido e imputado por encubrimiento agravado.

Además, la expectativa alrededor de la ampliación de la indagatoria estaba prevista en la posibilidad de que Barrelier pusiera sobre la mesa los nombres de personas que ofrecieron ayuda o prometieron impunidad. Sin embargo, nada trascendió acerca de ese tipo de datos que pueda haber aportado el imputado durante la declaración de hoy.

Hace pocos días, el Fiscal Raúl Garzón explicó que logró reunir los dos expedientes contra Barrelier. Así se conoció que la investigación por la privación ilegítima de la libertad y tentativa de abuso sexual agravado de 2025 y el femicidio de Agostina en 2026 serán investigados en una causa única. Según explicó, para la investigación Barrelier actuó solo en ambos casos aunque la ayuda podía existir luego de consumado los ataques.

“Las pruebas me hacen descartar” que exista una red de trata detrás de estos ataques, explicó el Fiscal y sostuvo además que esas pruebas “tampoco indican vinculaciones con ajustes de cuentas o crímenes mafiosos”. Además, Garzón sostuvo que nada retrasará el avance de la investigación y aseguró que “la gravedad del caso necesita una respuesta inmediata”.

Después de la ampliación de la indagatoria, la expectativa está en conocer si en los próximos días habrá movimientos luego de la declaración de hoy. En ese sentido, algunas fuentes de la investigación se mostraron sorprendidos alrededor de algunas acusaciones y detalles que dio el principal acusado. Es decir, destacaron que parece que “no quiere quedar solo y busca arrastrar a otros mientras trata de salvar a algunos familiares” que fueron nombrados hace algunos días alrededor de la causa.

Por su parte, el Fiscal Garzón insiste en que “las pruebas complican a Barrelier” y destacó que “no existe ninguna chance de que quede libre de culpa y cargo”. Por esto, se espera que la investigación cumpla y se resuelvan las dudas que rodean a la causa desde el principio y de una vez haya Justicia por Agostina.