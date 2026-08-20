No fue trata: la principal hipótesis del fiscal en el caso de Agostina Vega que complica a Barrelier

El fiscal cordobés Raúl Garzón avanzó en la investigación y confirmó que “el análisis de las causas le permitió reunir elementos” para tramitar en conjunto el expediente por el femicidio de Agostina Vega y la causa anterior en la que se investiga a Claudio Barrelier por el ataque a una joven llamada Milagros en la casa del Barrio Cofico. En ese sentido, el Fiscal aseguró que “en ambos casos Barrelier actuó solo” y destacó que la investigación de ambos casos permitió establecer similitudes en el accionar del principal acusado. Garzón destacó también que “el engaño y la sujeción de las víctimas” son similares en ambos ataques, y las comparaciones de ambos casos permitieron que los investigadores incorporen elementos de un expediente a otro, lo que facilitó la búsqueda y hallazgo de pruebas.

El Fiscal Garzón estableció que “las pruebas reunidas en la investigación anterior permitieron establecer que Barrelier actuó solo” cuando atacó a Milagros y que esa situación se repitió en el femicidio de Agostina. De esta forma, el investigador sostiene que se “descarta la hipótesis de la existencia de una red de trata, una venganza o un ajuste de cuentas”, ya que las pruebas reunidas en ambos expedientes “permiten descartar esas hipótesis”. De esta forma, el Fiscal señaló que la imputación en el primer caso, tentativa de abuso sexual con acceso carnal, contempla una pena de hasta 20 años si el delito era consumado, pero en el caso del femicidio no hay dudas que la condena en expectativa es perpetua.

En ambos casos, señaló el Fiscal, “el proceder es idéntico”, ya que “el engaño y la sujeción tienen una modalidad similar”. Así, los investigadores sostienen que “la evidencia ubica a Barrelier como el autor individual de los dos ataques”. En ese sentido, Garzón sostuvo que en el caso del femicidio de Agostina, “la gravedad del caso y la necesidad de una respuesta” exige que se respeten los plazos y que se avance sin demora hacia una resolución del expediente. Mientras tanto, pese a sostener que Barrelier actuó solo, los investigadores sostienen que en el caso de Agostina Vega hubo personas que intervinieron posteriormente para encubrir el accionar criminal. Así, el Fiscal añadió que en los últimos días se agravó la acusación contra la pareja de Claudio Barrelier por encubrimiento agravado después del crimen de la adolescente.

Pese a no ratificarlo públicamente, una de las pruebas que más complica a Marianela Palmero, pareja de Claudio Barrelier, es un intercambio de mensajes recuperados por los investigadores donde la mujer pregunta por gritos que escuchó desde otro punto de la casa. Sin embargo, cuando declaró ante la Justicia, sostuvo que no había escuchado nada ni sabía lo que había hecho esa noche Barrelier. Además, también siguen imputados en la causa Osvaldo Fassetta, amigo de Barrelier, y Soledad Andreani, señalada como amante del acusado del femicidio. En el caso del hombre, los investigadores sostienen que ayudó a ocultar las sospechas y se mantuvo cerca de la mamá de Agostina para desviar la búsqueda. En el caso de la mujer, quedó involucrada tras haberle prestado el auto al principal acusado con el que desechó el cuerpo de la adolescente y, sostienen, haberlo ayudado a presentar una coartada acerca de sus movimientos.

Después de las últimas pericias, el expediente sumó las acusaciones contra Matías Córdoba y Eugenia Ascarruz, quienes eran inquilinos de la casa de Claudio Barrelier en el Barrio Cofico. Los investigadores sostienen que no podían ignorar lo que sucedía en la planta baja de la casa cuando ellos habitaban en el piso superior. Esta acusación se sostiene en las pericias sonoras realizadas en la casa. Según los peritos que trabajaron en la casa, durante el período que estuvo Agostina, desde la llegada hasta que Barrelier sacó el cuerpo, “el sonido en la casa se transmitía sin obstáculos” y llegaron a explicar que en algunos horarios se podía escuchar hasta el ruido de las canillas.

En las últimas horas, la Justicia de Córdoba confirmó las prisiones preventivas de Claudio Barrelier, Marianela Palmero y Osvaldo Fassetta, mientras se espera que se resuelva la situación de los otros imputados, a los que en principio los asistirá un abogado oficial. Hasta el momento, de los últimos detenidos en la causa, Matías Córdoba declaró ante el Fiscal y sostuvo que no escuchó nada mientras que Eugenia Ascarruz se abstuvo de dar testimonio. Ahora, el avance de los expedientes se encaminan a que después de reunir todas las pruebas haya un juicio único donde el principal acusado, Claudio Barrelier, enfrente a la Justicia por el ataque a una joven en 2025 y el brutal femicidio de Agostina a fines de mayo pasado.