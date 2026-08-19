Causa Agostina Vega: se agrava la situación de Barrelier tras un testimonio decisivo

La situación judicial de Claudio Barrelier, el hombre de 33 años detenido por el femicidio de Agostina Vega, se complicó aún más. El fiscal Raúl Garzón decidió agravar su imputación a raíz de un hecho ocurrido en mayo del 2025, cuando una joven de 20 años logró escapar de la vivienda del barrio Cofico y denunció haber sido privada de su libertad.

Fue en el marco de la investigación por el crimen de Agostina, la adolescente de 14 años que fue asesinada en Córdoba. Para los investigadores, las pruebas ya reunidas refuerzan la hipótesis de que Barrelier habría retenido a aquella joven con la intención de abusar sexualmente de ella.

La denuncia que vuelve a cobrar sentido

El mencionado hecho ocurrió en la vivienda de Juan del Campillo al 878. Según el relato de la víctima, Barrelier la obligó a desnudarse, le ató los pies y las manos con cinta adhesiva y la amenazó con un arma de fuego.

Un descuido del acusado le permitió escapar. La chica salió a la calle en ropa interior y pidió ayuda a un grupo de jóvenes que se encontraba en las inmediaciones. Tras la denuncia y durante un allanamiento en la vivienda, encontraron las zapatillas, una calza y un buzo de la víctima. "No encontraron mi celular, ni el cuchillo ni la pistola", había contado la denunciante a Cadena 3.

En aquel momento, Barrelier había sido imputado por privación ilegítima de la libertad calificada y permaneció detenido apenas 20 días. Después recuperó la libertad bajo una fianza de $5 millones y algunas condiciones como presentarse mensualmente ante la Fiscalía.

Ahora, Garzón modificó esa acusación y la amplió a "abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa, en concurso real con privación ilegal de la libertad calificada".

La investigación por el femicidio de Agostina

La abogada de la joven que denunció el hecho destacó la decisión judicial. "La situación judicial de Barrelier ya estaba complicadísima, pero lo importante es que mi clienta está recibiendo, por parte de la Justicia, la respuesta que la causa amerita", sostuvo la letrada Mónica Picco.

La investigación por el crimen de Agostina continúa avanzando en simultáneo. Barrelier está imputado por abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado, por alevosía, criminis causae y por mediar violencia de género. Además de él, el fiscal ratificó las prisiones preventivas de Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, los dos acusados de encubrimiento agravado.

También permanecen detenidos Marianela Palmero, pareja de Barrelier y acusada de encubrimiento agravado, y Matías Jesús Córdoba junto a su esposa, Eugenia Ludmila Ascarruz, inquilinos de la vivienda donde ocurrió el femicidio.