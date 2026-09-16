A casi dos meses del femicidio de Cecilia Emilce Lazcano (16), la causa entró en una etapa de fuerte tensión entre la querella y la fiscalía de Santo Tomé. El abogado querellante Juan Saucedo denunció demoras en la investigación, un trato preferencial hacia la menor imputada y la posible participación de un tercer implicado en el crimen.

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Cecilia fue encontrada gravemente herida durante la madrugada del 16 de julio pasado, en inmediaciones de la antigua estación de trenes de Alvear. En un primer momento, la causa se inició como una investigación por “averiguación de causales de muerte” y se contempló la posibilidad de un suicidio. Sin embargo, el análisis de las cámaras de seguridad, los mensajes y las pericias forenses cambiaron el rumbo de la causa.

La investigación sostiene que fue atacada por un compañero de colegio, identificado como J.G., y sufrió una profunda herida en el cuello. La adolescente logró alejarse del lugar y buscó ayuda en viviendas cercanas. El corte en la garganta no llegó a matarla en el acto, pero le causó una hemorragia imparable que dejó un rastro de sangre desde el terreno en el que fue agredida hasta la vivienda en la que decidió pasar su anillo por debajo de la puerta de una casa.

Minutos más tarde, una vecina alertó a la comisaría local. Los efectivos de la seccional de Alvear encontraron a la menor en la puerta de la casa de la vecina. En primer lugar fue llevada en ambulancia al hospital de Alvear y luego a Santo Tomé, a 89 kilómetros de distancia. Dado que había perdido mucha sangre, la trasladaron al hospital de la capital de Corrientes, donde falleció por la tarde.

Sesenta días después, el abogado querellante Saucedo advirtió que la causa debió tener otra celeridad desde el inicio y que su avance se dio, en gran medida, por el impulso sostenido de la familia de Cecilia y de la propia querella. Los padres de la víctima, a través de su abogado, piden apartar al fiscal Facundo Cabral por “pérdida de confianza y temor de parcialidad”.

Los chats que comprometen a los dos detenidos

De acuerdo a la reconstrucción oficial, las conversaciones que el joven detenido mantuvo principalmente con su pareja contendrían referencias a un supuesto plan para atacar a la víctima, ocultar el cuerpo y modificar la escena.

Entre los presuntos mensajes incorporados al expediente aparece una conversación en la que el adolescente habría intentado tranquilizar a su novia con una frase que ahora es analizada por la Justicia: “Yo mato pero jamás te dañaré, ni siquiera un pelo”. A finales de agosto, la novia del adolescente detenido por el caso fue imputada como coautora del homicidio.

La querella logró la nulidad de la resolución dictada por la jueza de Garantías subrogante Claudia Luco Montero, que había autorizado a la menor imputada a residir en Santo Tomé con total libertad de movimientos, con la escolarización y la terapia psicológica como únicas condiciones. Según lo detallado por Diario Época, Saucedo sostuvo que esa medida resultaba insuficiente para garantizar el éxito de la investigación, y el Tribunal de Revisión terminó anulándola de oficio por irregularidades.

Sin embargo, el 3 de septiembre se dictó una nueva resolución que también fue apelada por la querella: la prisión domiciliaria en Santo Tomé. "No se dio ninguna garantía de que la menor no va a hablar con los posibles testigos", cuestionó el abogado, al remarcar que la joven quedó al cuidado de su madre y de su padre, quien es sargento de la Policía de Corrientes, y que la única restricción impuesta es la prohibición de ingresar a Alvear.

La hipótesis de un tercer implicado en el caso Cecilia

El punto más grave que introdujo la querella es la posible intervención de una tercera persona, mencionada en los chats intercambiados entre los dos menores imputados. "Se mencionó el nombre por el cual se hacía referencia a esta tercera persona, el nombre Max. Ese Max sería un pariente de la madre de la menor imputada", sostuvo Saucedo.

El abogado cuestionó que el fiscal Cabral haya descartado esa línea de investigación como "producto del imaginario de dos menores", sin que mediara un análisis científico que permitiera desestimarla. Para la querella, además, existen indicios de que en esos intercambios de mensajes intervenían personas adultas. "Hay cambios de vocabulario, se trataban de usted, utilizaban términos que no son compatibles con la edad de los menores. Tenemos la sospecha fundada de que había adultos detrás", afirmó.

Saucedo también advirtió que el acceso que tuvieron la menor imputada y su familia a la información de la causa, sumado a que el padre es policía en funciones, podría haber facilitado que ese eventual tercer implicado lograra desaparecer.