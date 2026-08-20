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Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este jueves 20 de agosto

Jubilados, titulares de AUH, PUAM, SUAF y AUE con DNI terminado en 7 cobran hoy. Montos: $419.776, $150.848 y bono de $70.000.

20 de agosto, 2026 | 07.00
Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este jueves 20 de agosto

La ANSES continúa esta semana con el calendario de pagos y este jueves 20 de agosto es el turno de los jubilados y titulares de prestaciones que tienen el DNI terminado en 7. Si estás buscando cuándo cobro, hoy hay acreditaciones para jubilaciones mínimas, PUAM, AUH, AUE y asignaciones familiares SUAF.

El organismo acredita los pagos en la cuenta bancaria; quienes tienen home banking o tarjeta de débito pueden evitar la concurrencia a la sucursal. El detalle por prestación, a continuación.

Jubilaciones y Pensiones

Hoy cobran los titulares de jubilaciones y pensiones que perciben hasta el haber mínimo y tienen DNI terminado en 7.

  • Haber mínimo: $419.776
  • Bono extraordinario: $70.000
  • Total para la mínima: $489.776

PUAM

La Pensión Universal para el Adulto Mayor se paga hoy a los beneficiarios con DNI terminado en 7.

  • Haber PUAM: $329.430
  • Con bono de $70.000: $399.430

AUH

La Asignación Universal por Hijo tiene fecha de cobro hoy para los titulares con DNI terminado en 7.

  • Monto total por hijo: $150.848
  • Se acredita el 80%: $120.678
  • El 20% restante se retiene hasta presentar la Libreta AUH.

AUE

La Asignación por Embarazo también se paga hoy a las titulares con DNI terminado en 7. El monto puede consultarse en Mi ANSES.

SUAF

Las asignaciones familiares para trabajadores registrados se pagan hoy a los titulares con DNI terminado en 7.

  • El monto varía según el rango de ingresos del grupo familiar.
  • La liquidación está disponible en Mi ANSES.

Hoy no hay acreditaciones para las jubilaciones que superan el haber mínimo, las Pensiones No Contributivas ni la prestación por desempleo.

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