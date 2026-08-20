Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este jueves 20 de agosto

La ANSES continúa esta semana con el calendario de pagos y este jueves 20 de agosto es el turno de los jubilados y titulares de prestaciones que tienen el DNI terminado en 7. Si estás buscando cuándo cobro, hoy hay acreditaciones para jubilaciones mínimas, PUAM, AUH, AUE y asignaciones familiares SUAF.

El organismo acredita los pagos en la cuenta bancaria; quienes tienen home banking o tarjeta de débito pueden evitar la concurrencia a la sucursal. El detalle por prestación, a continuación.

Jubilaciones y Pensiones

Hoy cobran los titulares de jubilaciones y pensiones que perciben hasta el haber mínimo y tienen DNI terminado en 7.

Haber mínimo: $419.776

Bono extraordinario: $70.000

Total para la mínima: $489.776

PUAM

La Pensión Universal para el Adulto Mayor se paga hoy a los beneficiarios con DNI terminado en 7.

Haber PUAM: $329.430

Con bono de $70.000: $399.430

AUH

La Asignación Universal por Hijo tiene fecha de cobro hoy para los titulares con DNI terminado en 7.

Monto total por hijo: $150.848

Se acredita el 80%: $120.678

El 20% restante se retiene hasta presentar la Libreta AUH.

AUE

La Asignación por Embarazo también se paga hoy a las titulares con DNI terminado en 7. El monto puede consultarse en Mi ANSES.

SUAF

Las asignaciones familiares para trabajadores registrados se pagan hoy a los titulares con DNI terminado en 7.

El monto varía según el rango de ingresos del grupo familiar.

La liquidación está disponible en Mi ANSES.

Hoy no hay acreditaciones para las jubilaciones que superan el haber mínimo, las Pensiones No Contributivas ni la prestación por desempleo.