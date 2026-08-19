Cuándo se cobra la jubilación de agosto 2026 en ANSES: la fecha según el DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el calendario de pagos de agosto de 2026 para jubilados y pensionados. Como ocurre todos los meses, las acreditaciones se organizan de acuerdo con la terminación del DNI y el monto del haber que percibe cada beneficiario.

El cronograma está dividido en dos grandes grupos. En primer lugar cobran quienes reciben haberes que no superan el mínimo, cuyos pagos comenzaron el 10 de agosto y se extenderán hasta el lunes 24. Luego será el turno de los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo, con depósitos programados entre el 25 y el 31 de agosto.

Los haberes de este mes incorporan, además, la actualización correspondiente a la movilidad mensual. Para quienes se encuentran en los niveles más bajos del sistema previsional también continúa el bono extraordinario de hasta $70.000.

Cuándo cobro ANSES: jubilados de la mínima en agosto 2026

Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el mínimo comenzaron a cobrar durante la primera parte del mes. Las fechas establecidas según la terminación del documento son:

DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto.

lunes 10 de agosto. DNI terminado en 1: martes 11 de agosto.

martes 11 de agosto. DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto.

miércoles 12 de agosto. DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto.

jueves 13 de agosto. DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto.

viernes 14 de agosto. DNI terminado en 5: martes 18 de agosto.

martes 18 de agosto. DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto.

miércoles 19 de agosto. DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto.

jueves 20 de agosto. DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto.

viernes 21 de agosto. DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto.

De esta manera, este miércoles 19 de agosto corresponde el pago a los beneficiarios de la mínima con documentos terminados en 6. El cronograma continuará el jueves con los DNI finalizados en 7.

Jubilados con aumento en agosto

Cuándo cobran los jubilados que superan la mínima en agosto

Una vez finalizado el primer cronograma, ANSES comenzará con las acreditaciones para los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo.

En este caso, los pagos se concentran durante la última semana del mes:

DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto.

martes 25 de agosto. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto.

miércoles 26 de agosto. DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto.

jueves 27 de agosto. DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto.

viernes 28 de agosto. DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.

Por lo tanto, los jubilados de este grupo deberán esperar hasta el 25 de agosto para el inicio de las acreditaciones.

Cuánto cobran los jubilados de ANSES en agosto 2026

Con la actualización aplicada durante agosto, el haber mínimo se ubica en $419.775,93. A esa suma se agrega para los beneficiarios alcanzados el bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso puede llegar a $489.775,93. El refuerzo completo corresponde a quienes perciben el haber mínimo. En los casos previstos por la normativa en los que el haber supera ese nivel, el adicional puede reducirse proporcionalmente hasta alcanzar el límite establecido.

En tanto, el haber máximo del sistema previsional se ubica en $2.824.694,49 durante agosto.

Monto que cobran los jubilados

Cómo saber cuándo y dónde cobro la jubilación

Los jubilados y pensionados pueden consultar el detalle de su liquidación desde Mi ANSES. Para ingresar necesitan su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro de la plataforma pueden verificar la fecha y el lugar de cobro, además del monto liquidado y los descuentos correspondientes.

También es posible consultar el recibo previsional para conocer en detalle el haber mensual, los adicionales, descuentos y el eventual bono incorporado en la liquidación de agosto.