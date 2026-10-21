Una exposición de Disney totalmente gratis en Buenos Aires: el paseo ideal para hacer con los chicos

Hay un pedacito de Disney que se puede encontrar en Buenos Aires: el paseo ideal para hacer con los chicos en la ciudad

Hay un paseo que se puede hacer en Buenos Aires con los chicos que te transporta al mundo de Disney. Se trata de una exposición donde se podrán ver a los personajes de las películas animadas más icónicas, con salas de princesas, clásicos y villanos. Lo mejor de todo es que la entrada es totalmente libre y gratuita.

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"Un recorrido lleno de magia y nostalgia que te invita a viajar por el maravilloso universo de Disney. La exposición cuenta con diferentes salas temáticas dedicadas a las princesas, los clásicos que marcaron nuestra infancia y los villanos más icónicos de sus películas. Cada espacio está ambientado para sumergirte en estas historias, con escenarios, colores y detalles que te hacen sentir parte de ese mundo mágico", relata el creador de la cuenta Vivamos BA.

La Magia de Crear: la exposición de Disney con entrada libre y gratuita en Buenos Aires

La exposición se llama La Magia de Crear y está ubicada dentro del Palacio Libertad. "La muestra propone un recorrido por más de un siglo de historias y personajes que marcaron generaciones enteras", añade. Además, cada sala está ambientada con olores diferentes de Saphirus. Al finalizar el recorrido, hay un gift shop con productos temáticos.

La muestra está dividida en cuatro salas temáticas con clásicos como Pinocho, Alicia en el País de las Maravillas y los 101 Dálmatas, hasta películas como Frozen, El Rey León y Enredados. También se pueden ver bocetos de los dibujos y materiales originales de los archivos de Disney, esculturas de personajes y obras de artistas argentinos inspiradas en estos universos. "También hay una sala dedicada a los villanos más emblemáticos", destaca.

Entradas, dirección y horarios

Las entradas son libres y gratuitas y se debe reservar antes de ir a través de @libertadpalacio, en su web.

Dirección: Sarmiento 151, San Nicolás, CABA. Séptimo Piso, La Gran Lámpara.

Horarios: de 14 a 20.

Cómo es cada sala

La primera sala rinde homenaje a la leyenda Mary Blair y funciona como introducción a la instalación artística, con un recorrido que traza la evolución de Walt Disney Animation Studios, desde sus primeros clásicos dibujados a mano hasta su era contemporánea. Con hitos clave, escenas de películas como Pinocho, Alicia en el país de las maravillas y Peter Pan, y referencias de archivo, el espacio destaca cómo la innovación artística, los avances tecnológicos y los inolvidables personajes han dejado una huella en diferentes generaciones. La sala cuenta con una obra que reinterpreta el estilo de Mary Blair, realizada por Estudio Cinco, estudio de diseño argentino que propone entornos lúdicos, inmersivos y poéticos que combinan arte, diseño y narración.

La segunda sala se centra en la leyenda Marc Davis y explora la conexión entre la narración y el mundo natural en Walt Disney Animation Studios, a través de la riqueza visual de bosques, océanos, sabanas y selvas. La sala cuenta con una reinterpretación del artista visual argentino Manuel Ameztoy, cuya obra explora la relación entre naturaleza, color y espacio a partir de instalaciones inmersivas de telas y luz. Películas como Los tres caballeros, El rey león y Zootopia permiten descubrir cómo la observación del mundo natural inspiró la creación de personajes llenos de vida, humor y emoción.

La tercera sala es un homenaje a la leyenda Mark Henn y celebra tanto a las emblemáticas princesas de Disney como Cenicienta, Moana y Rapunzel, como a las reinas Anna y Elsa y los mágicos mundos que habitan. Este espacio cuenta con una obra de la artista argentina Melanie Anton, conocida por sus mundos inmersivos y altamente estilizados que combinan fantasía, cultura pop y arte contemporáneo, y exploran la identidad y la feminidad a través de paletas de color vibrantes.

La cuarta sala rinde tributo a la leyenda Andreas Deja y da vida a algunos de los villanos más temibles, como Gastón, Jafar y Scar. El reconocido diseñador de moda argentino Pablo Ramírez aporta su obra para esta sección del proyecto, transformando prendas con un enfoque vanguardista que difumina los límites entre moda, performance y arte visual.