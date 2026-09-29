Una fuerte explosión de tanques de metanol en una empresa del Puerto General San Martín, ubicado en San Lorenzo, Santa Fe, provocó la muerte de dos operarios este martes por la tarde. El accidente desató un incendio en el que intervinieron Bomberos Zapadores de la localidad y de Rosario, según informaron medios locales.

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Además, cuatro personas resultaron heridas y una de ellas debió ser trasladada en un helicóptero sanitario, ya que presentaba el 60% del cuerpo quemado. Los Bomberos Zapadores de San Lorenzo llegaron a la zona de avenida América y Vucetich pasadas las 15 horas, tras ser alertados por un incendio de varios tanques de metanol en la planta Albardon Bio, una empresa de biocombustibles.

Dada la magnitud del fuego, se solicitó apoyo al Cuartel de Rosario, también se sumó un grupo de tareas de los Bomberos Voluntarios de Rosario. Según informaron, además de tareas de extinción con agentes especiales, los rescatistas realizan tareas de búsqueda en medio de las estructuras colapsadas.

Por su parte, la empresa a cargo del helicóptero activó los protocolos para trasladar a unos de los heridos desde la planta siniestradas hasta el Hospital Clemente Álvarez de Rosario (Heca). El primer informe señaló que tiene el 60% del cuerpo quemado, con las vías respiratorias comprometidas.

El resto de las víctimas fueron atendidas en el Hospital Catalina Salomón de Puerto General San Martín, de las cuales una debió ser trasladado a Rosario. Hasta el momento se desconoce en qué estados se encuentra.