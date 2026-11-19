Un trabajador de 44 años murió esta madrugada como consecuencia de la explosión en Remedios de Escalada y se convirtió en la segunda víctima fatal. La empresa confirmó el fallecimiento y señaló que el hombre tenía una extensa trayectoria en la compañía.

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“Era una persona muy querida y valorada por quienes compartieron años de trabajo con él”, expresó la firma en un comunicado. Además, informó que la otra persona fallecida todavía no fue identificada oficialmente.

La empresa aseguró que acompaña a las familias de las víctimas y de los heridos, y que ofrece apoyo psicológico a quienes lo necesitan. También pidió respeto y empatía hacia sus trabajadores, a quienes describió como profesionales comprometidos con la seguridad de la comunidad.

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