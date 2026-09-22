Exclusivo para jubilados: una visita guiada completamente gratis a uno de los museos más icónicos de la ciudad de Buenos Aires

Los jubilados y pensionados de la ciudad de Buenos Aires podrán disfrutar de una visita guiada completamente gratis por el Museo Histórico Cornelio de Saavedra esta semana. Se trata de una propuesta para beneficiarios del Pase Cultural, el programa porteño que busca facilitar el acceso de los habitantes a diferentes actividades culturales.

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Así será la visita guiada por el Museo Saavedra: las curiosidades del lugar

Denominada "Historia de la historia", la propuesta invita a conocer el Museo Saavedra (Crisólogo Larralde 6309) y se realizará este miércoles 23 de septiembre desde las 14 hs. Durante el recorrido guiado los visitantes podrán revisitar los principales eventos, conocer a los protagonistas y participar debates en torno a la conformación de la Nación argentina.

Además de la recorrida por el museo, se hará una pequeña visita a la exhibición temporal La forma de las palabras, realizada en conjunto con el Museo de las Escuelas, para conocer de qué formas la palabra escrita tuvo un papel clave.

El Museo Saavedra tiene más de 23 mil piezas históricas

El museo es una antigua casona de 1870 que supo ser el casco de la chacra de Luis María Saavedra, sobrino del presidente de la Primera Junta. El sitio fue fundado el 6 de octubre de 1921 y ha preservado joyas de la historia de Buenos Aires desde entonces: cuenta con 10 salas dedicadas a diversos personajes y períodos de la historia nacional, desde la época del virreinato y las Invasiones Inglesas, pasando por la Revolución de Mayo, la Independencia y también el surgimiento de las autonomías provinciales hasta la creación del Estado nacional.

El espacio resguarda más de 23.000 objetos que ofrecen una visión integral de la historia argentina y de Buenos Aires. Entre los que hay platería, alhajas, peinetones, mobiliario, documentos, iconografía, armas, vestimenta y numismática. Cada pieza no solo muestra la historia, sino la economía, política y las costumbres sociales de la época.

¿Cómo ser parte de la visita guiada gratis?

La iniciativa es exclusiva para porteños beneficiarios del Pase Cultural, ya sea de Tercera Edad, estudiantes del CBC, del secundario o docentes. Las personas que quieran participar deberán inscribirse de manera online, a través del formulario oficial. Se puede reservar una o dos entradas completamente gratis.

La actividad es por cupo limitado y se reserva según el orden de inscripción. Todavía hay lugares para anotarse, en caso de dudas o consultas los interesados pueden comunicarse con el correo oficial de la comunidadpase@buenosaires.gob.ar.