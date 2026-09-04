Dónde queda el Museo Malvinas: entradas y en qué consiste

El Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur es uno de los espacios culturales destinados a conocer la historia de las islas y la llamada Cuestión Malvinas. Ubicado dentro del Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), en la Ciudad de Buenos Aires, el museo combina documentos históricos, objetos, recursos audiovisuales y tecnología inmersiva para abordar la soberanía argentina sobre el archipiélago.

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El recorrido no se limita a la Guerra de Malvinas de 1982. La propuesta comienza con aspectos geográficos, naturales y geopolíticos de las islas y avanza por distintos períodos históricos: desde la etapa colonial y las primeras administraciones argentinas hasta la usurpación británica de 1833, los reclamos diplomáticos, el conflicto bélico y el período democrático posterior.

Dónde queda el Museo Malvinas y cuándo se puede visitar

El Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur está ubicado en Santiago de Calzadilla 1301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del predio del Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA). Abre de miércoles a viernes de 9 a 17, mientras que los sábados y domingos funciona de 11 a 18. Los lunes y martes permanece cerrado.

La entrada al museo es libre y gratuita. También existen propuestas especiales que pueden requerir reserva previa, como algunas experiencias inmersivas.

Para quienes llegan en transporte público, entre las líneas de colectivo que permiten acercarse al lugar figuran el 117, 28, 15, 29 y 130, de acuerdo con la información oficial del museo.

Qué hay para ver en el Museo Malvinas

El recorrido permanente está distribuido en los tres pisos del edificio y propone una mirada histórica, política, geográfica y cultural sobre las islas.

En las primeras salas se presentan elementos vinculados con la geografía, flora y fauna de Malvinas, además de información sobre su importancia geopolítica y los recursos naturales del Atlántico Sur. Luego comienza el recorrido histórico, que aborda las administraciones argentinas, la usurpación británica de 1833 y los sucesivos reclamos diplomáticos.

La parte dedicada a la Guerra de 1982 incluye cartas, fotografías, uniformes y otros objetos donados por excombatientes y sus familiares, además del memorial dedicado a los caídos. El recorrido también aborda lo ocurrido después del conflicto, los reclamos argentinos en organismos internacionales y la evolución de la Cuestión Malvinas durante el período democrático.

Otro de los puntos destacados es el Informe Rattenbach, elaborado para analizar el conflicto del Atlántico Sur y desclasificado en 2012. El museo también cuenta con una biblioteca especializada en soberanía, historia, derecho internacional, arte, geografía y biología, además de un archivo que conserva documentos, cartas y fotografías vinculados con Malvinas.

Pisar Malvinas: la experiencia inmersiva del museo

Una de las propuestas más particulares es “Pisar Malvinas”, una experiencia que utiliza tecnología 3D, modelado y fotogrametría para acercar al visitante al territorio de las islas.

Museo Malvinas.

La propuesta permite recorrer simbólicamente lugares como Monte Longdon, observar paisajes y conocer aspectos de la geografía y la fauna malvinense. También incluye experiencias de realidad virtual, entre ellas una que permite explorar el fondo del mar y acercarse a la fauna marina de las islas. La experiencia es gratuita, pero requiere reservar previamente el lugar a través de la web del museo.