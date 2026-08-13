Exclusivo jubilados: cómo participar de un taller en el casco histórico de la ciudad de Buenos Aires

Los jubilados y pensionados de la ciudad de Buenos Aires podrán participar de un ciclo de talleres para homenajear a José de San Martín y comenzar el fin de semana de una manera diferente. Se trata de una actividad pensada para los beneficiarios del Pase Cultural y es completamente gratis.

Así será el taller para jubilados sobre héroes de la patria

Denominado la Ruta Virtual Sanmartiniana, el taller se realizará el próximo viernes 21 de agosto desde las 14 hasta las 16 hs en la Casa del Historiador (Bolívar 466, CABA). Se trata de un encuentro que culminará con el ciclo de talleres que propone homenajear a los héroes de la patria.

En esta oportunidad, el taller realizará un recorrido a través de la historia de José de San Martín, en la previa al feriado del 17 de agosto que conmemora su fallecimiento. El encuentro finalizará con un taller de collage, un espacio creativo pensado para escribir microrrelatos que recuperen las vivencias y reflexiones de la experiencia compartida.

El encuentro es parte de los ciclos que comenzaron en junio y será el último de la tridología, por eso es clave aprovechar para participar la propuesta.

¿Cómo participar del taller con el Pase Cultural?

La actividad es completamente gratuita, pero tiene cupo limitado por orden de reserva. Los beneficiarios pueden inscribirse para participar del encuentro en el formulario online oficial, solo se debe completar con el nombre completo, número de DNI y el correo electrónico.

Los jubilados o pensionados que participaron de los encuentros anteriores tienen su cupo ya guardado. Por dudas o consultas, se puede enviar un correo a comunidadpase@buenosaires.gob.ar.