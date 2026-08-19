Exclusivo para jubilados: llega la posibilidad de hacer un taller de DJ completamente gratis con el Pase Cultural (Foto: Freepik)

Los jubilados y pensionados de la ciudad de Buenos Aires pueden postularse para obtener becas completas en diferentes talleres del Centro Cultural Recoleta (CCR). Solo necesitan formar parte del Pase Cultural, el programa porteño que busca acercar la cultura a los adultos mayores.

Durante agosto se abre la posibilidad de inscribirse a "Primeras mezclas", un taller de DJ presencial que se dictará durante septiembre, para adentrarse en la mezcla de música, dar los primeros pasos como DJ y aprender a usar diferentes equipos.

Así será el curso para aprender a ser DJ: cómo inscribirse con el Pase Cultural

El taller de "Primeras mezclas: introducción al arte del DJ" se realizará todos los jueves de septiembre, desde las 18.30 hs, en la Sala C del CCR (Junín 1930, CABA). La iniciativa estará a cargo de Julio Erre y es completamente gratuita.

La propuesta busca acercar conocimientos esenciales a quienes quieren adentrarse en el mundo de los DJs. Los asistentes aprenderán sobre el equipamiento, qué es el "beatmatching" y cómo fusionar canciones para que suenen como una sola. Además, podrán aprender a elegir música con un criterio diferente y empezar a pensar los sets.

Los beneficiarios del Pase Cultural pueden solicitar becas completas y participar del taller gratis. La inscripción es completamente online; solo tienen que completar el formulario oficial con su correo, nombre completo, DNI y una breve explicación de por qué quieren hacer el taller seleccionado. Una vez completo, deben esperar la confirmación a través del email.

Los días de cursada serán los siguientes:

Jueves 3 de septiembre

Jueves 10 de septiembre

Jueves 17 de septiembre

Jueves 24 de septiembre

¿Cómo funcionan las becas con el Pase Cultural?

Las becas del Pase Cultural permiten realizar de manera gratuita talleres o actividades aranceladas en espacios culturales de la ciudad de Buenos Aires. La cantidad de becas disponibles varía de acuerdo al curso y mes a mes; siempre depende de la disponibilidad del centro cultural.