Pase Cultural para jubilados: cómo conseguir teatro gratis, 2x1 y descuentos desde agosto de 2026

El Pase Cultural para adultos mayores es un beneficio que busca facilitar el acceso a la cultura. La tarjeta carga un saldo específico para gastar exclusivamente en consumos culturales; además, algunos descuentos continúan vigentes aun cuando el crédito se agote, lo que amplía las opciones para salir al teatro sin gastar de más.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó el Pase Cultural para adultos mayores, una tarjeta que facilita el acceso a teatros, centros culturales y distintas propuestas artísticas porteñas.

Cuáles son los requisitos para acceder al Pase Cultural

Para acceder al programa hay condiciones claras: ser jubilado o pensionado, tener 60 años o más, acreditar domicilio en CABA y percibir ingresos mensuales que no superen los $600.000, sin contar el aguinaldo.

Estos criterios de elegibilidad buscan focalizar la ayuda y garantizar que el incentivo llegue a quienes más lo necesitan para participar de la oferta cultural porteña.

Cómo solicitar el Pase Cultural

Tramitar el beneficio es sencillo y puede hacerse por la vía digital ingresando a Trámites a Distancia (TAD) con su usuario. Allí se deben completar datos personales, adjuntar documentación requerida y enviar la solicitud. Para quienes prefieren atención presencial, la oficina central atiende en Avenida de Mayo 575, de lunes a jueves entre las 10 y las 15.

Los descuentos en teatros oficiales y salas independientes

En el ámbito oficial, los espacios del Complejo Teatral de Buenos Aires aplican descuentos importantes. El Teatro Presidente Alvear, el Regio, el Sarmiento, el Teatro de la Ribera y el Teatro San Martín ofrecen hasta 50% de descuento al presentar el Pase Cultural para adultos mayores. En el San Martín se benefician también las visitas guiadas y funciones en salas como la Casacuberta.

En el circuito independiente también hay propuestas culturales con promociones especiales. El Popular ofrece un 30% en entradas adquiridas por Alternativa Teatral, Teatrarte tiene 2x1 tanto online como en boletería y Proyecto Garland concede un 25% sobre la entrada general.

Por su parte, Alternativa Teatral también permite pagar directamente con el saldo de la tarjeta, simplificando la compra y haciendo más accesible la experiencia cultural para los adultos mayores.

El Pase Cultural para adultos mayores se suma a las políticas de la Ciudad para garantizar el acceso a la cultura y fomentar la participación de los jubilados y pensionados en la vida artística de Buenos Aires. Con descuentos de hasta el 50%, promociones 2x1 y la posibilidad de usar saldo para consumos culturales, el programa ofrece múltiples alternativas para disfrutar del teatro sin que el bolsillo sea un obstáculo.

Los interesados ya pueden iniciar el trámite y comenzar a planificar su próxima salida cultural con los beneficios que ofrece esta nueva herramienta.