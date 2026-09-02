Exclusivo jubilados: cómo disfrutar de un musical en el teatro completamente gratis

Los jubilados y pensionados de la ciudad de Buenos Aires podrán disfrutar de uno de los espectáculos musicales más exitosos de la temporada completamente gratis: Anastasia. Se trata de una producción que estará disponible para los beneficiarios del programa Pase Cultural.

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De qué se trata Anastasia, el musical clave de calle Corrientes

Las funciones de Anastasia que estarán disponibles sin costo para jubilados con el Pase Cultural serán las del sábado 5 y el 12 de septiembre, ambas a las 15.30 hs en el Teatro Astral (Av Corrientes 1639).

El musical de Anastasia transporta al público desde el ocaso del Imperio ruso a la euforia del París de la década de 1920. La obra sigue la historia Anya (protagonizada por Minerva Casero) una joven que busca conocer su pasado mientras es perseguida por un despiadado oficial soviético que quiere silenciarla.

Sin recordar a su familia, ni cómo llegó a Rusia, le pide ayuda a un apuesto estafador y a un adorable exaristócrata. Los tres se embarcan en una aventura única para cambiar su futuro, en el medio, Anya descubrirá el amor y el verdadero significado de la familia.

¿Cómo conseguir las entradas gratis para Anastasia?

Los jubilados beneficiarios del Pase Cultural pueden reservar las entradas sin costo para esas dos fechas completando el formulario online de la función a la que desees concurrir. En caso de anotarse a las dos, las personas serán asignadas a una aleatoria.

Los beneficiarios del Pase Cultural podrán solicitar entradas para ver el musical de Anastasia gratis

Los beneficiarios que ya vieron la obra en funciones anteriores de manera gratuita no podrán obtener las entradas. Si los formularios ya no se pueden completar por localidades agotadas, los interesados se pueden anotar en la lista de espera con un mensaje a comunidadpase@buenosaires.gob.ar.