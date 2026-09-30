Estrellas, música y entrada barata: así serán los conciertos en el Planetario Galileo Galilei

El Planetario Galileo Galilei se convertirá durante octubre en el escenario de música en vivo, astronomía y proyecciones inmersivas. Se trata de Madre noche, un ciclo protagonizado por el músico Juan Quintero y el divulgador científico Mariano Ribas, que tendrá cuatro funciones con entrada a solo $10.000.

{{{htmlAmp}}}

La primera presentación será este viernes 2 de octubre y la agenda continuará con funciones el sábado 3, el viernes 16 y el sábado 17. Todas las funciones se realizarán de 19 a 20.30 horas, en el Domo del Planetario, donde las canciones y los relatos sobre el universo estarán acompañados por imágenes especialmente producidas para la propuesta.

Los fin de semanas de octubre habrá música en vivo y charlas de astronomía en el Planetario. Foto: GCBA

El ciclo plantea un formato que combina charla y concierto. En cada encuentro, Quintero y Ribas recorrerán canciones del cancionero popular argentino relacionadas con la temática astronómica y establecerán conexiones entre la música, la poesía y el conocimiento del cielo.

De esta manera, mientras Quintero interpretará las canciones en vivo, Ribas aportará el relato científico para acercar distintas historias y conceptos vinculados con el universo. Las proyecciones inmersivas completarán la propuesta y convertirán la cúpula del Planetario en parte central de cada presentación. Se trata de una experiencia pensada para todas las edades, asi que es perfecta para hacer ya sea con amigos, en pareja o familia.

Quiénes son Juan Quintero y Mariano Ribas

Juan Quintero nació en Tucumán y es cantante, guitarrista y compositor. Es reconocido por su trabajo dentro de la música popular argentina y por su exploración del cancionero de raíz folklórica. A lo largo de su trayectoria combinó composiciones propias con versiones de distintos autores y géneros como la zamba, la chacarera, el huayno y la tonada.

Mariano Ribas, por su parte, es periodista y divulgador científico y está al frente del Área de Divulgación Científica del Planetario Galileo Galilei. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UBA, publicó siete libros de astronomía y trabajó en distintos medios para acercar los temas vinculados con el universo al público general.

En Madre noche, ambos cruzarán sus disciplinas para recorrer canciones, historias y conceptos relacionados con el cielo, con el Domo del Planetario como escenario.

Precios, fechas y horarios

Las funciones serán los viernes 2 y 16 y los sábados 3 y 17 de octubre, de 19 a 20.30 horas. La entrada tiene un valor de $10.000 para residentes, $5.000 jubilados y $20.000 extranjeros y se consiguen a través de Entradas BA.