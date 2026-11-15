Estará 392 metros bajo el mar: así será el túnel submarino más largo y profundo del mundo

Noruega se prepara para el proyecto Rogfast, el túnel submarino más largo y profundo del mundo. Esta mega construcción se emplazará en la región de Rogaland, al suroeste del país europeo, y se extenderá a lo largo de 27 kilómetros. Lo más asombroso es que alcanzará los 392 metros bajo el mar.

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Rogfast tiene como propósito reemplazar las conexiones del viejo ferry para reducir los tiempos de traslado entre ciudades. Con un presupuesto de 25 millones de coronas noruegas, que equivale a unos 2.4 millones de dólares, la construcción se desarrolla en el marco de un plan para convertir la ruta costera E39 en un corredor sin transbordadores.

Noruega tendrá el puente más largo y profundo del mundo

Anne Brit Moen, responsable del proyecto, explicó que con el reemplazo de los ferris se va a poder reducir unos 40 minutos el viaje entre Bergen y Stavanger, dos de las ciudades con más población de Noruega. Esto será posible gracias a dos tubos independientes, que contarán con dos carriles de circulación cada uno y uso exclusivo para vehículos. Los mismos tendrán además rutas de evacuación peatonal y otras instalaciones de seguridad destinadas a facilitar la respuesta ante emergencias.

Al interior de los carriles se construirá una doble rotonda subterránea a 260 metros de profundidad. Desde allí partirá un ramal hacia Kvitsøy, isla que integra el municipio menos poblado de Noruega. De esta manera, se podrán reemplazar los viajes marítimos y acortar los tiempos de traslado.

Sin embargo, la excavación bajo el lecho marino presenta distintas dificultades técnicas. Una de las principales es el sellado de la roca para evitar filtraciones de agua salada. Según explicó Brit Moen, cuando los trabajos alcanzaron los 300 metros bajo el nivel del mar, se registraron filtraciones importantes. Por eso, la empresa trabaja en perfeccionar los métodos de inyección y sellado para garantizar condiciones seguras hasta llegar a la profundidad proyectada.

La ventilación también representa un desafío. Rogfast contará con un sistema longitudinal que utilizará ventiladores para impulsar la circulación del aire y conductos que se extenderán hasta Kvitsøy. El objetivo es reducir la contaminación dentro de los túneles y mantener condiciones adecuadas para los conductores.

¿Cuándo será inaugurado el túnel más largo y profundo del mundo?

Se estima que el túnel Rogfast se inaugure en 2033. Si bien las obras comenzaron en el 2018, las autoridades del proyecto se vieron obligadas a frenar la construcción a fines del 2019 por problemas presupuestarios. Finalmente, luego de una serie de cambios, la obra se reanudó a fines del 2021.